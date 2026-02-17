Milei abre las aguas argentinas y ¿entrega a EEUU el espionaje geoestratégico?

Compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Comparte en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El Gobierno de Javier Milei autorizó al buque oceanográfico R/V Roger Revelle a realizar estudios hidrográficos en aguas del Atlántico Sur entre el 5 y el 30 de marzo de 2026.

La embarcación es propiedad de la Armada de los Estados Unidos y opera en coordinación con organismos como la NOAA y la National Science Foundation.

La misión se desarrollará junto al Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) y fue presentada oficialmente como parte de un programa internacional de monitoreo climático.

Entre los parámetros que suelen medirse en este tipo de campañas se encuentran:

Batimetría (relieve del fondo marino

Temperatura y salinidad del agua

Perfiles acústicos y propagación del sonido submarino Especialistas en defensa señalan que, si bien estos datos son clave para estudios ambientales y climáticos, también poseen aplicaciones estratégicas en materia naval, especialmente en operaciones antisubmarinas y análisis de posicionamiento táctico. El conocimiento detallado del comportamiento acústico del océano, por ejemplo, fue central en búsquedas complejas como la del submarino ARA San Juan, pero también es relevante en escenarios militares.

Gentileza de Infonews Cooperativa.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...