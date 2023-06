¿Cuáles son los alimentos que más reflujo gástrico generan y el postre que puede evitarlo?

El reflujo ácido es una afección que se produce cuando el ácido del estómago fluye hacia el esófago, que es el conducto muscular que conecta la boca y el estómago. Esto puede irritar el revestimiento esofágico y causar una sensación de ardor en el pecho, conocida como acidez estomacal.

Según explican expertos del prestigioso centro de salud estadounidense Mayo Clinic, puede deberse a varios factores, como una debilidad o un mal funcionamiento del esfínter esofágico inferior, una válvula muscular que impide que el contenido del estómago regrese al esófago. También puede influir la obesidad, el embarazo, el tabaquismo, ciertos alimentos o medicamentos, o una hernia de hiato.

Uno de los momentos en que más habitualmente ocurre, es tras las comidas. Son esos momentos en que el reflujo ácido puede interponerse en el camino y causar un malestar que, en ocasiones, llega a ser intolerable. A veces se produce simplemente por comer demasiado rápido o beber una infusión con cafeína. Se trata de uno de los trastornos digestivos más frecuentes en el mundo. Por ejemplo, en Argentina se estima que 1 de cada 4 personas sufre de acidez estomacal después de ingerir ciertas comidas o bebidas.

Will Bulsiewicz, gastroenterólogo y autor de The Fiber Fueled Cookbook Will Bulsiewicz, publicó un video reciente en su Instagram en el que destacó alimentos sorprendentes que pueden desencadenar un reflujo ácido. Estos son:

-Chocolate

-Menta

-Bebidas carbonatadas

-Bebidas alcohólicas

-Cafeína

“Lo que pasa con todo esto es que, en última instancia, relajan el esfínter esofágico inferior, lo que permite que ocurra el reflujo ácido”, explicó Bulsiewicz. Además de beber más agua, el médico sugiere reemplazar esos alimentos y bebidas con una alternativa más saludable, que corte la acidez estomacal.

Entonces, en lugar de tomar una infusión mentolada después de la cena, Bulsiewicz recomendó un postre que no cause reflujo ácido y que, de hecho, también puede aliviar los síntomas del mismo. ¿Y cuál es el mejor postre para comer que no desencadenará el reflujo ácido? Según Bulsiewicz, es el helado de mango. “Son solo mangos congelados, bananas congeladas, mételos en una licuadora y es increíble”, aseguró el experto gastroenterólogo.

Se trata de postres sin lácteos con la consistencia de un helado. Son rápidos y fáciles de hacer, además de saludables y deliciosos. Casi siempre tienen ingredientes simples, por lo que es perfecto este sabor a mango y banana de 2 ingredientes.

La crema helada de mango y banana, es el postre recomendado por el experto Bulsiewicz.

Los alimentos que pueden generar reflujo gástrico

La licenciada en Nutrición Cynthia Procupez (MN 2536) coincidió, en diálogo con Infobae, en que “el café, la menta y las bebidas alcohólicas pueden empeorar los síntomas de reflujo y acidez estomacal debido a que pueden estimular en la relajación del esfínter esofágico inferior, que es el músculo que se encuentra entre el esófago y el estómago, este ayuda a evitar que los ácidos del estómago suban al esófago”.

Además, señaló, “pueden aumentar la producción de ácido en el estómago, lo que puede provocar una mayor irritación del revestimiento del esófago. Es importante limitar el consumos de estas bebidas si ya tenemos estos síntomas”. Algo similar ocurre con el chocolate porque “puede empeorar los síntomas por su alto contenido en grasa, azúcar y hasta algunas variedad también contiene cafeína, con lo cual es posible que contribuya a estimular aún más el reflujo”.

La especialista destacó que en el consultorio “ya no se prohíben más alimentos en particular en general” a todas las personas, “lo que se realiza es una evaluación personalizada con cada paciente, ya que cada individuo tolera diferentes alimentos y de diferentes maneras”. Otro punto importante “son los horarios de comida o sea la frecuencia con la que comemos. Esto es válido a la hora de evaluar el plan adecuado para cada paciente”, subrayó.

Muchas personas, según Mayo Clinic, presentan reflujo ácido de vez en cuando. Sin embargo, cuando este se repite en el tiempo, puede causar enfermedad por reflujo gastroesofágico (Getty Images). Muchas personas, según Mayo Clinic, presentan reflujo ácido de vez en cuando. Sin embargo, cuando este se repite en el tiempo, puede causar enfermedad por reflujo gastroesofágico (Getty Images).

Los beneficios del mango

“El mango tiene muchísimas funciones que son beneficiosas para la salud. Tiene compuestos como fibras, pectina, potasio, vitamina A, C y E. Estas vitaminas principalmente son antioxidantes, por ende, mejoran absolutamente toda la piel, por ejemplo, porque la vitamina C es un precursor de la formación de colágeno, es antiinflamatorio, mejora la vista por la vitamina A que contiene y disminuye el colesterol por la cantidad de fibra que posee”, explicó a Infobae la licenciada en Nutrición Ana Chezzi (MN 2245).

“Además, la pectina, mejora el estreñimiento por su fibra y previene el daño celular, porque estas vitaminas son antioxidantes que también protegen contra varios tipos de cáncer. Con respecto al tema de la gastritis, mejora tanto el tejido interno de todo nuestro aparato digestivo ya que neutraliza la acidez del estómago por eso también mejora la gastritis”, agregó la experta nutricionista.

Chezzi resaltó que esta fruta se puede consumir como fruta fresca en ensaladas en jugos y en licuados, lo importante es cortarlo y pelarlo. “Es importante comerlo rápido una vez pelado, porque la vitamina A y la C en contacto con el aire, sobre todo la C, se pierde. Entonces, no hay que cocinarlo y no hay que dejarlo demasiado tiempo expuesto al aire libre ni a la luz”, concluyó.

El mango y la banana (plátano) helados son ideales para frenar el reflujo gástrico. El mango y la banana (plátano) helados son ideales para frenar el reflujo gástrico.

Por su parte, Procupez agregó que, “aunque el mango es una fruta ácida, puede tener un efecto neutralizador de la acidez estomacal debido a su contenido de compuestos alcalinizantes, como el ácido málico y el ácido tartárico. También tiene un alto contenido de fibra dietética, lo que puede ayudar a reducir la inflamación en el tracto gastrointestinal y promover la salud digestiva en general”.

Pero remarcó que “es importante tener en cuenta que cada persona puede tener diferentes reacciones a los alimentos, por lo que si experimentas síntomas de acidez estomacal después de consumir mango, es posible que debas limitar su consumo”.

La doctora Ingrid Ballesteros Ordoñez, experta nutricionista española también recomienda el mango en la dieta para frenar la acidez. “Sí, es bueno comer mango dulce maduro ya que contienen fibra y vitaminas A, C y E. Contribuyendo a una buena digestión, entre otros beneficios. Con la gastritis, el PH de tu estómago tiende a estar ácido, favoreciendo la lesión e inflamación de la mucosa gástrica, con el tratamiento ordenado por tu médico y consumiendo mango ayudas a disminuir ésta acidez del estómago”.

Uno de los beneficios del mango más destacados es que se trata de una fruta muy rica en vitamina C y E, es decir, dos poderosos antioxidantes que ayudan a tener una salud más fuerte. Los antioxidantes son esenciales para evitar la agresión de los radicales libres y, también, para conseguir que el cuerpo esté más fuerte y las células más jóvenes. Es un componente perfecto para evitar el envejecimiento prematuro del organismo para conseguir estar más protegidos ante enfermedades externas.

Arroz con mango es una comida que evita la acidez estomacal. Arroz con mango es una comida que evita la acidez estomacal.

Muchas personas, según Mayo Clinic, presentan reflujo ácido de vez en cuando. Sin embargo, cuando este se repite en el tiempo, puede causar enfermedad por reflujo gastroesofágico. Probablemente, el médico recomendará que primero la persona haga cambios en tu estilo de vida y luego que tome medicamentos de venta libre para bajar la acidez. Si no se siente alivio en pocas semanas, podría indicar medicamentos con receta y una serie de análisis.

Nota gentileza de Infobae.-