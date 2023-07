¿Cuáles son los 10 autos 0km más baratos del mercado argentino?

El Nuevo Citroën C3 se presentó a fin de año con el mejor precio del mercado, aunque poca disponibilidad de unidades. Ahora con mayor cupo es la mejor alternativa por precio. El Nuevo Citroën C3 se presentó a fin de año con el mejor precio del mercado, aunque poca disponibilidad de unidades. Ahora con mayor cupo es la mejor alternativa por precio.

La frase “no hay precios de referencia” es tan común que ya nadie se asusta cuando va a comprar algo y le muestran el total. Con las PASO a la vuelta de la esquina y la economía argentina tan volátil como está, hay valores que no tienen ninguna relación con los que había apenas al finalizar el primer trimestre de 2023. Los autos es uno de esos casos. Antes de marzo existía un auto de menos de 4 millones de pesos, pero ya no hay más. Hoy, el auto 0km más barato del mercado argentino cuesta más de 5 millones de pesos.

Veamos cuáles son y qué precio tienen, los diez autos más baratos, si se permite el término, del mercado actual, con precios de junio que probablemente vuelvan a cambiar apenas dentro de unos días con el inicio del segundo semestre de 2023.

CITROËN C3

Esta ha sido una de las grandes novedades llegadas al mercado en los últimos días de 2022 y que se posicionó rápidamente como una excelente alternativa en precio. Sin embargo, por ser un vehículo fabricado en Brasil, las limitaciones de cupo hicieron que no hubiera suficiente volumen para un mercado que esperaba un vehículo en este precio y equipamiento. El Nuevo C3 tiene siete versiones, pero la de entrada de gama es la C3 PureTech 82 LIVE PACK AM22, con motor 1.2 litros, 82 CV y caja manual de 5 marchas, cuyo precio es de 4.496.100 pesos. En marzo, ese mismo modelo tenía un precio de 3.678.400 pesos.

El Etios tiene dos configuranciones base muy competitivas en precio. El AIBO es un hatchback con prestaciones para ser un utilitario liviano. El Etios tiene dos configuranciones base muy competitivas en precio. El AIBO es un hatchback con prestaciones para ser un utilitario liviano.

TOYOTA ETIOS

El más pequeño de los modelos que comercializa Toyota en Argentina es el auto más accesible de la marca. Tiene dos versiones de acceso que merecen ser mencionadas por su diferente utilidad. La más barata es el AIBO, un vehículo pensado como un utilitario pequeño, que incluso tiene cubiertas las ventanas traseras y la luneta, y en su parte posterior no tiene asientos sino un espacio para carga. Su precio es de $4.723.000. En tanto el otro Etios accesible es el conocido como X6 M/T, es un hatchback convencional equivalente con 5 plazas y un precio de $5 millones. Ambos tienen motor 1.5 litros y 103 CV de potencia con caja manual de 6 velocidades.

La renovación del Onix Joy le dio a Chevrolet la posibilidad de ofrecer un auto que estaba por debajo de los 5 millones de pesos en junio. La renovación del Onix Joy le dio a Chevrolet la posibilidad de ofrecer un auto que estaba por debajo de los 5 millones de pesos en junio.

CHEVROLET ONIX

General Motors mantiene en la línea Onix sus modelos de acceso a precio competitivo. Los Onix en dos y tres volúmenes se diferencian también por sus dos tipos de motorización. La de 1.4 litros y la de 1.2 de los modelos Plus. El Onix Joy 1.4 hatchback con caja manual de 5 velocidades tiene un precio de $4.932.900, el Onix Joy Plus 1.4 de tres volúmenes cuesta $5.101.900, mientras que el Onix Plus 1.2 tuvo un precio de lista en junio de 5.912.900 pesos.

El Fiat Mobi es el auto más barato de la marca, pero hay muy pocas unidades y sólo se traen para Pland de ahorro. El Fiat Mobi es el auto más barato de la marca, pero hay muy pocas unidades y sólo se traen para Pland de ahorro.

FIAT MOBI

El Fiat Mobi Like 1.0 es el auto más accesible de los que figuran en las listas de precio de Fiat hoy en Argentina, aunque difícilmente se consiga una unidad porque vienen de Brasil y al no ser autos con mucha demanda, el volumen es mínimo y sólo viene para plan de ahorro. Su precio es de 5.247.300 pesos. Como referencia, el Mobi tenía un precio de lista en marzo de este año de 4.037.700 pesos.

Separando al Sandero del Stepway, Renault ofrece una gama de entrada con un precio competitivo en la versión base. Separando al Sandero del Stepway, Renault ofrece una gama de entrada con un precio competitivo en la versión base.

RENAULT SANDERO

La marca del rombo tiene en el confiable Sandero su oferta de vehículo accesible para competir en la franja de los 5 millones y medio de pesos. Se trata del Sandero Ph 2 Life 1.6, que es la más básica de las seis versiones de este modelo, que terminan en la Intense, y todas están por debajo del precio de los Stepway, el siguiente escalón en la familia de este vehículo. El precio de base de los Sandero es de $5.410.900, mientras que el Stepway Ph2 Zen, que comparte el mismo motor 1.6 litros, tiene un precio de 6.415.300 pesos.

El Nuevo Nissan Versa es el más reciente de los modelos lanzados en Argentina, y se posiciona con una versión entre los 10 más accesibles. El Nuevo Nissan Versa es el más reciente de los modelos lanzados en Argentina, y se posiciona con una versión entre los 10 más accesibles.

NISSAN VERSA

Proveniente de México, el Nissan Versa es el más reciente producto en actualizarse en el mercado argentino. Apenas el pasado 26 de junio, Nissan Argentina presentó la nueva línea de este sedán de segmento B que tiene 4 versiones, siendo la más accesible la denominada Sense con motor 1.6 litros de 118 CV con caja manual de 5 velocidades con un precio de 5.691.100 pesos.

El Fiat Cronos es la mejor combinación entre precio, disponibilidad, tamaño y prestaciones, aunque no es el auto más barato de Argentina. El Fiat Cronos es la mejor combinación entre precio, disponibilidad, tamaño y prestaciones, aunque no es el auto más barato de Argentina.

FIAT CRONOS

No por nada es el auto más vendido del mercado argentino por más de dos años consecutivos. El Cronos en su versión Like 1.3 GSE se produce en Córdoba, no tiene problema de demanda y se entrega con relativa rapidez. Pero además es el auto más barato de los que se pueden encontrar en un concesionario oficial. Su precio en junio fue de $5.835.000, cuando en marzo su valor era de 4.705.000 pesos.

El Nuevo Volkswagen Polo Track llegó este mes para ofrecer a los clientes de la marca un vehículo a un precio más accesible. El Nuevo Volkswagen Polo Track llegó este mes para ofrecer a los clientes de la marca un vehículo a un precio más accesible.

VOLKSWAGEN POLO

EL heredero de la historia escrita con hijos de oro del popular Volkswagen Gol, es el Polo, que recientemente ha dado un paso hacia el acceso a más usuarios al presentar su versión llamada Polo Track MSI, que está propulsado por un motor 1.6 de 110 CV de potencia y una caja manual de 5 velocidades. El Polo Track MSI fue presentado apenas a comienzos del mes de junio con un precio muy competitivo de 5.867.400 pesos.

La versión XS del Toyota Yaris, le permite competir a la marca con dos modelos entre los 10 más accesibles. La versión XS del Toyota Yaris, le permite competir a la marca con dos modelos entre los 10 más accesibles.

TOYOTA YARIS

El segundo vehículo en tamaño de Toyota después del Etios es el Yaris, que en sus dos versiones de 4 y 5 puertas ofrece diversos modelos adaptados según su equipamiento. El Yaris hatchback XS 1.5 litros de 107 CV de potencia que equipa hasta el más equipado modelo de la línea, tiene una versión con caja de velocidades de 6 marchas al que se puede acceder por un precio de 6.038.000 pesos. Al igual que el resto de los modelos, incluyendo los de tres volúmenes, este auto viene desde Brasil.

El Peugeot 208 es el segundo auto más vendido entre los 0 km de Argentina. El Peugeot 208 es el segundo auto más vendido entre los 0 km de Argentina.

PEUGEOT 208

Gracias a ser fabricado en Palomar y no tener problemas de stock, el 208 es el segundo auto más vendido del mercado local, con una performance que sigue subiendo para acercarse al Fiat Cronos. Tiene 8 versiones que van desde New Like con motorización 1.2 litros hasta la Feline con motor 1.6 y caja Tiptronic. El modelo de entrada de gama tiene según la lista de precios oficial de Stellantis un precio de $6.612.200, y en marzo ese mismo modelo tenía un precio de 5.459.100 pesos.

