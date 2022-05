CRIAVE: URGENTE!!! COMENZARON A AVISAR QUE ECHARÁN GENTE

INFORMACIÓN DE ÚLTIMO MOMENTO DE ESTE JUEVES 23 DE AGOSTO:

Se agrava la situación de la ex Criave. Esta mañana comenzaron a llamar a algunos trabajadores. Se trata de al menos 4 parejas, marido y mujer o concubinos, a los cuales les dijeron que debían quedarse solamente uno de ellos y que el otro integrante de la pareja ya no trabajaría en la empresa. Aunque aún no se sabe desde cuándo.

La situación es alarmante y esto podría empeorar.

Mientras tanto, los laburantes siguen en una situación alarmante y de total inseguridad laboral. Se dice que a quienes quedarán trabajando, no les corresponderá ningún año de antiguedad, cuando hay gente que lleva muchos años trabajando en la planta de faena.

Por otra parte, los molineros siguen esperando soluciones y están intentando pasar los malos momentos lavando vehículos y pesando camiones en la planta del ex molino de la ex Criave.-

FOTO DE ARCHIVO DE ZAMPI HD. –