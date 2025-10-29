Continúan los operativos de tránsito en Roque Pérez

El secretario de Control Ciudadano del Municipio de Roque Pérez, Julio Lartigue, informó los resultados positivos obtenidos en los operativos de control de tránsito realizados durante el pasado fin de semana en la planta urbana.

El sábado 25 se secuestraron un total de cinco motocicletas, entre ellas, dos por llevar escapes antirreglamentarios.

Lartigue señaló que “una de esos vehículos era conducido por una persona que hacía los denominados cortes con la moto. Fue interceptado en el parque del ferrocarril entre Berro y 25 de Mayo junto con otro notociclista, pero se dieron a la fuga dejando las motos”. Una de ellas, es una Honda GHL 150cc. de color azul que tiene los números de motor y cuadro limados, y la otra moto es de la misma marca y modelo, de color negro y que tenía pedido de secuestro de CABA (Comuna 7).

Estas motocicletas se encuentran en la comisaría local, con intervención de la Ayudantía Fiscal de Roque Pérez, a cargo del Dr. Luciano Di Grazia.

Además se secuestró una motocicleta Cerro 110cc.

El secretario de Control Ciudadano destacó el trabajo conjunto que vienen realizando tanto el personal policial como el personal de tránsito, en el marco de los controles que buscan mejorar la seguridad vial y el orden en la ciudad.-

