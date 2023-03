Con muchos faltantes, hoy comienzan las clases en la Provincia en los 135 municipios bonaerenses

Desde el gobierno de la provincia de Buenos Aires difundieron lo siguiente: «Eso es resultado de un fuerte compromiso con la Educación, que se traduce en la recuperación de un derecho que había sido abandonado: el de fortalecer la escuela pública.

En materia de infraestructura, la Provincia ya cuenta con 148 nuevos edificios escolares y la creación de nuevas instituciones, con el objetivo de ampliar la oferta educativa.

Y en articulación con organizaciones de la sociedad civil, se conformaron 150 Centros Socioeducativos en barrios populares de 16 distritos prioritarios del conurbano para revincular a niños, niñas y jóvenes con los espacios escolares.

Además, se invirtió como nunca antes en mobiliario escolar para equipar más de 5.200 aulas». Esto informan desde la provincia de Buenos Aires.

Pero es necesario que se sepa que muchos establecimientos educativos, poseen faltantes y en algunos casos serios peligros que nadie advierte.

CALOR Y FRÍO PARA LOS ALUMNOS:

En varias escuelas no hay ventiladores para los alumnos, y para los docentes y por supuesto que menos que menos hay aire acondicionado, y para el invierno, no hay suficiente calefacción.

PELIGRO ANTE POSIBLES INCENDIOS:

En varios establecimientos educativos de la provincia de Buenos Aires, las puertas siguen abriendo hacia el interior y no hacia afuera, y ni siquiera poseen la barra antipánico, ya que al abrir hacia adentro es de gusto.

Nos preguntamos ¿hay qué esperar un siniestro para que alguien se de cuenta de eso? Hay jardines de infantes en donde las puertas principales abren hacia el interior y no conocemos que al menos en los últimos años, en los establecimientos educativos de Roque Pérez y de la zona, se hayan llevado a cabo simulacros de evacuaciones ante la posibilidad de un incendio. Entonces nos preguntamos, ¿los docentes saben qué hacer en caso de incendio?, porque al no tener simulacros, y ante un caso real, el pánico se hace presente y si no se sabe qué hacer podría ser trágico.

Les pedimos desde aquí a nuestros queridos bomberos voluntarios que por favor llevan a cabo capacitaciones en las escuelas y jardines, para que se sepa cómo hay que actuar en caso de un siniestro, que ojalá, jamás ocurra, pero que de ocurrir, se debe estar preparado.-

Foto gentileza Diario El Día.-