EN EL TEATRO ARGENTINO

Con la entrega de premios, se realizó la ceremonia de cierre de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la provincia de Buenos Aires

Luego de once días, el festival concluyó con la entrega de premios y reconocimientos por parte del equipo y de las autoridades del Instituto Cultural.

Se realizó la ceremonia de cierre de la segunda edición del Festival Internacional de Cine de la Provincia de Buenos Aires. El evento concluyó con la entrega de premios de los films en competencias tanto internacionales como bonaerense y reconocimientos a la trayectoria. Entre las ganadoras se destacaron, en Mejor Película Internacional de Ficción, el largometraje Os Sapos de la directora brasileña Clara Linhart, y Norita –sobre la vida de la madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas– de Jayson McNamara y Andrea Tortonese en la Competencia Internacional Documental. Por su parte, Combo15, de Raúl Perrone, se quedó con la Competencia Internacional de Largometraje Bonaerense.

“Quiero agradecer a la decisión política de Florencia Saintout, del gobernador Axel Kicillof, y a todos los trabajadores y trabajadoras del Instituto Cultural junto al equipo del festival, que gracias a su entrega durante estos once días seguimos instalando y consolidando a FICPBA como uno de los espacios de la cultura en la grilla internacional. El festival este año explotó y eso me llena de orgullo”, celebró Paula de Luque, directora de FICPBA.

Esta nueva edición de FICPBA contó con la proyección de 228 obras en 197 funciones. Se trata de 115 largometrajes, 101 cortos, 8 mediometrajes y 4 series, entre las que habrá 45 premieres internacionales, latinoamericanas y nacionales. Además se realizaron cinco competencias: Internacional Largometraje de Ficción, Internacional Largometraje Documental, Cortometraje Internacional, Largometraje Bonaerense y Cortometraje Bonaerense, además de proyecciones de exhibición.

Además de las proyecciones el FICPBA generó un importante espacio de debate sobre la situación audiovisual y cultural en nuestro país, con la presencia de reconocidas figuras como Pablo Echarri, Adrián Suar, Julieta Diaz, Adrián Caetano y Demián Rugna, entre otros.

También cabe destacar la realización del Mercado Internacional de la Industria Audiovisual bonaerense tuvo su primera edición durante el festival. Con 700 inscriptos, la iniciativa buscó impulsar el encuentro y concreción de acuerdos para la realización de coproducciones internacionales.

En la ceremonia de cierre se anunciaron los proyectos en desarrollo ganadores de Ópera Prima Bonaerense, una instancia en la directores y directoras de la provincia podían enviar sus primeros films, aún sin terminar, con la oportunidad de contar con un fomento de $500.000 pesos entregado por FICPBA. Los proyectos ganadores fueron “LA AMIGA DE ZULEMA” de Juana Mauri (San Isidro), PULLOVER de Esteban Prado (Mar del Plata) y PATRIMONIO de María Astrauskas (Tandil).

El FICPBA tuvo su primera edición en 2023, impulsado por el Instituto Cultural bonaerense que conduce Florencia Saintout. Contó con una asistencia de público cercana a 25 mil personas y con más de 200 proyecciones provenientes de 26 países. Se extendió a lo largo de 40 municipios, incluyendo el primer encuentro provincial de estudiantes de cine con muestras, charlas y conciertos que enriquecieron la identidad bonaerense a lo largo de 10 días de celebración cinematográfica. Durante la edición 2024 contará con nuevas actividades, películas, festivales invitados, municipios, universidades e instituciones del cine. Participarán más de 30 países en 18 secciones de competencia y exhibición. Todas las actividades y funciones serán gratuitas.

Los reconocimientos

1. Competencia Internacional Largometraje Ficción

MEJOR PELÍCULA

OS SAPOS de Clara Linhart (Brasil)

MEJOR GUIÓN

IAIR SAID por LOS DOMINGOS MUEREN MÁS PERSONAS (Argentina, Italia, España)

MEJOR DIRECCIÓN

MARGARIDA GIL por MÃOS NO FOGO (Portugal)

MEJOR ACTRIZ

FERNANDA VIANNA por CIDADE; CAMPO (Brasil)

MEJOR ACTOR

OLIVER KOLKER por TUVE EL CORAZÓN de Oliver Kolker y Hernán Findling (Argentina)

MEJOR FOTOGRAFÍA

ACÁCIO DE ALMEIDA por MÃOS NO FOGO (Portugal)

MEJOR ARTE Y VESTUARIO

MARIANA PORTILLO GARCÍA, Coordinadora de arte y LUPITA PECKINPAH, Diseñadora de vestuario por LA ARRIERA (México)

MEJOR DISEÑO SONORO

LENA ESQUENAZI y VALERIA MANCHEVA por LA ARRIERA (México)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

LISANDRO ADROVER por TUVE EL CORAZÓN (Argentina)

REVELACIÓN ACTRIZ

CATHERINE AVILA por ANNA & DANTE (México)

REVELACIÓN ACTOR

FERNANDO MOYA por EL HUATRILA (Perú)

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

EL HUATRILA (Perú)

2. Competencia Internacional Documental

MEJOR DOCUMENTAL

NORITA de Jayson McNamara, Andrea Tortonese (Argentina / Estados Unidos)

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO

HABÍA UNA VEZ UN MAGO, de Oscar Frenkel, María Salomé Jury (Argentina)

MEJOR GUIÓN

ANAS ZAWAHRI por MY MEMORY IS FULL OF GHOSTS (Siria)

MEJOR DIRECCIÓN

ALIONA VAN DER HORST y LUUK BOUWMAN por GERLACH (Países Bajos)

MEJOR FOTOGRAFÍA

FRIGGE FRI por A PLACE IN THE SUN (Dinamarca)

MEJOR DISEÑO SONORO

PEDRO NOIZYMAN por OUVIDOR (Brasil)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

ANNETTE KRUISBRINK, BRAM MEINDERSMA, HARRY DE WIT y EMANUELE PELLEGRINI por GERLACH (Países Bajos)

3. Competencia Internacional Cortometraje

MEJOR CORTOMETRAJE

EL BUS de Sandra Reina (España)

MEJOR DIRECCIÓN

SAMAN HOSSEINPUOR por SON (Kurdistán, Irán, Suiza)

MEJOR FOTOGRAFÍA

DARIA SÁNCHEZ por EL HIATO AZUL (México)

MEJOR DISEÑO SONORO

CHENG LIJIE por APRIL MUD (Filipinas)

MEJOR MÚSICA ORIGINAL

TOFAN ISKANDAR y HARIOPATI RINANTO por WORDSandWORLDS (Singapur)

PREMIO A LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA

LAGRIMAR de Paula Vanina (Brasil)

4. Competencia Largometraje Bonaerense

MEJOR FICCIÓN

COMBO15 de Raúl Perrone (Ituzaingó, Argentina)

MEJOR DOCUMENTAL

PAMELA de Marina Carrasco, Daniel Muchiut (Chivilcoy)

MEJOR DIRECCIÓN FICCIÓN

MARTÍN TURNES por EL AGRÓNOMO (Marcos Paz)

MEJOR DIRECCIÓN DOCUMENTAL

ORIANA CASTRO por MAR DE FONDO (Mar del Plata)

PREMIO A LA INNOVACIÓN ARTÍSTICA DOCUMENTAL

MIXTAPE LA PAMPA de Andrés Di Tella (Chascomús, Saladillo, Azul, Florencio Varela, Gral. Lavalle, Argentina / Chile)

5. Competencia Cortometraje Bonaerense

MEJOR CORTOMETRAJE

ASTERIÓN de Eduardo Álvarez (La Matanza)

MENCIÓN ESPECIAL DEL JURADO AL CORTOMETRAJE

ANTES DEL GOLPE de Ariel Suárez (La Plata)

MEJOR DIRECCIÓN

SOPHIE IWA por EL CONSORCIO (Martínez)

MENCIONES ESPECIALES DEL JURADO A LA DIRECCIÓN

TOMÁS ALBERTO RÍOS por LOLA CONTRA LOS ZOMBIES (General Rodríguez) TOMÁS PERNICH por LA ALEGRÍA (Zárate).

Instituto Cultural Prensa.-