Comenzó la cuenta regresiva para la fiesta con el mejor DJ

Ya están a la venta las entradas para una cita imperdible: el noruego Kygo aterriza en Buenos Aires y lo hará para compartir una noche en Costanera Sur con Frank Walker. Pero como yapa la gente tendrá además, a una edición especial de la Bresh.

¿Acaso tendremos una megafiesta de primavera y antes de que arranque el Mundial? Pero claro que sí: KYGO lo hará realidad cuando pise suelo argentino junto al productor canadiense Frank Walker. La cita es el sábado 19 de noviembre en Costanera Sur y tendrá un cierre a cargo de la Bresh, la fiesta argentina que se convirtió en la preferida de las noches alrededor del mundo.

Con producción de DF Entertainment y presentado por Flow, el noruego llega a nuestro país como de su gira latinoamericana, que lo lleva, también, por Colombia, Brasil y Chile. Las entradas están a la venta por All Access.

Pocos nombres tan centrales en la escena de la música electrónica actual como el de Kygo, aka del noruego Kyrre Gørvell-Dahll, pianista, compositor y DJ. Desde que irrumpió en las pistas del mundo en 2014 con “Firestone”, Kygo se ha mantenido siempre en el tope de las listas del EDM (electronic dance music) y ha sido determinante en la tendencia actual de aprovechar recursos de producción de ese género para temas más pop.

Con alrededor de 23 mil millones de streams entre sus canciones y videos, reinterpretaciones de clásicos de la música disco como “What’s Love Got to Do With It”, de Tina Turner, y “Hot Stuff” de Donna Summer; colaboraciones con artistas como Selena Gómez, The Weeknd, Ellie Goulding, Coldplay, One Republic, por nombrar solo algunos, Kygo ha reafirmado su estatus como un talento prodigioso y versátil, cosechando éxitos más allá de los géneros en los que incursione. ¿Uno de sus fuertes? El tropical house, con temas como “Here For You” o “Higher Love”.

El show que brindará en Argentina lo encuentra trabajando en su ansiado cuarto álbum -sucesor de Golden Hour (2020)- del que ya tuvimos cuatro adelantos: ‘Freeze’, ‘Dancing Feet’ junto al grupo comandado por Joe Jonas, DNCE; ‘Never Really Loved Me’ y ‘Lost Without You’, ambas con la colaboración del cantante australiano Dean Lewis. Además, la esperada visita supondrá un recorrido por su ya extensa carrera de tres álbumes y éxitos enormes como “It Ain’t Me”, junto a Selena Gómez, que tiene más de 2.9 mil millones de streams, “Higher Love”, con la voz de Whitney Houston, entre otros.

Junto a Kygo llega Frank Walker, DJ y productor canadiense cuya carrera viene en un impresionante ascenso con solo dos EPs al momento. Walker acaba de firmar contrato con Sony y ya hay mucha expectativa por su primer trabajo discográfico. Su canción “Only When It Rains”, junto a Astrid S en voces, le valió varias nominaciones y se convirtió en un gran éxito, al igual que “Imagine”, donde trabajó junto a Steve Aoki y AJ Mitchell.

¿La cereza del postre? Un cierre a pura fiesta en manos de la Bresh, la fiesta argentina que recorre el mundo y suma fans edición tras edición. La Bresh lleva más de 900 ediciones repartidas en 12 países y alrededor de 90 ciudades, y se ha convertido en uno de los puntos de encuentro predilectos en cada destino que suma. Buena música, buena onda y un show que siempre está a la altura: no por nada se la conoce como “la fiesta más linda del mundo”.

