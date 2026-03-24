Colocan transmisores GPS para estudiar un ave en peligro de extinción

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El uso de transmisores GPS para el seguimiento de ejemplares del tordo amarillo, un ave en peligro de extinción y el mismo se lleva a cabo para proteger a una de las especies más amenazadas de Argentina.

En un informe al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas, se indicó que, con una población nacional que no supera los mil individuos, esta iniciativa genera información científica clave para fortalecer las estrategias de conservación de la especie.

El tordo amarillo (Xanthopsar flavus), Monumento Natural de Entre Ríos, enfrenta una urgencia extrema debido a la pérdida y fragmentación de su hábitat por la expansión agrícola y forestal. A estas amenazas se suman el parasitismo de cría, el tráfico ilegal y la alta tasa de depredación de huevos y pichones.

Desde el año 2015, cada primavera comienza el trabajo a campo con un equipo amplio -observadores de aves, investigadores, voluntarios, actores locales y técnicos- para localizar los sitios de nidificación del tordo amarillo.

Una vez identificada una colonia, se establece un campamento cercano donde los “Guardianes de Colonia”, conformados por técnicos y voluntarios, permanecen durante el período reproductivo para monitorear diariamente los nidos y protegerlos frente a amenazas que podrían afectar el éxito reproductivo.

La última campaña en Entre Ríos, desarrollada en el departamento de Gualeguaychú, marcó un hito al equipar a 25 ejemplares adultos con transmisores GPS. Estos dispositivos, que pesan menos de dos gramos, permiten obtener coordenadas precisas sin alterar el comportamiento natural ni el bienestar de las aves.

El objetivo central es descubrir por dónde se desplazan y en qué ambientes se refugian los tordos durante el invierno. Aunque algunos sitios de nidificación fueron identificados, sus movimientos post-reproductivos siguen siendo un misterio hasta ahora.

La información obtenida permitirá determinar áreas utilizadas por la especie y comprender con mayor precisión sus patrones de movimiento. Este conocimiento es fundamental para orientar estrategias de manejo y priorizar sitios donde enfocar esfuerzos de conservación.

La recuperación de la especie depende del compromiso colectivo. Por ello, el proyecto invita a que, ante el avistamiento de Tordos amarillos, se de aviso ya que la participación ciudadana es fundamental para complementar el seguimiento de los ejemplares marcados y fortalecer el monitoreo a largo plazo de la especie.

Actualmente, la red de trabajo del proyecto reúne instituciones como Aves Argentinas, el Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL- CONICET) y el municipio de Gualeguaychú, junto a organizaciones locales y voluntarios que trabajan en la conservación de esta especie.

En relación al proyecto tordo amarillo, en el año 2015, Aves Argentinas y el Laboratorio de Biología de la Conservación del Centro de Ecología Aplicada del Litoral (CECOAL-CONICET) impulsaron un proyecto de conservación para esta especie emblema de los pastizales del noreste argentino.

Noticias Argentinas.-

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