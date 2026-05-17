Ciudadano canadiense en aislamiento dio positivo por hantavirus

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Un pasajero canadiense de un crucero, actualmente en aislamiento, dio un resultado positivo por hantavirus, anunciaron hoy sábado las autoridades de salud de la provincia canadiense de Columbia Británica.

Bonnie Henry, funcionaria de salud provincial, informó que hace dos días el paciente comenzó a presentar síntomas leves, entre ellos fiebre y dolor de cabeza, y fue trasladado a un hospital local.

El resultado preliminar positivo se confirmó el viernes y la persona se encuentra actualmente aislada y recibiendo tratamiento como caso positivo. Ahora está a la espera de una confirmación definitiva de un laboratorio de microbiología este fin de semana, explicó Henry.

El paciente se encuentra entre los diez ciudadanos canadienses que actualmente están aislados en el país debido al brote en el crucero. Del total, cuatro están bajo un aislamiento supervisado de 21 días en Columbia Británica, mientras que los seis restantes están aislados en Alberta, Ontario y Quebec.

El caso presuntivo positivo es uno de los cuatro aislados en la Columbia Británica, mientras que su pareja dio negativo en la prueba, según supo la agencia Noticias Argentinas.

Henry subrayó que ninguno de los individuos en aislamiento tuvo contacto con más personas durante su traslado, y que todo el personal sanitario involucrado utilizó equipo de protección personal completo. Tranquilizó a la población asegurando que el virus no tiene «potencial pandémico» y que no hay motivo para que se propague el pánico.

El brote ocurrió a bordo del crucero MV Hondius, de Países Bajos, cuando navegaba por la Patagonia, y hasta el momento ha provocado la muerte de tres personas. El período de incubación del hantavirus en general es de una a ocho semanas.

Noticias Argentinas.-

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