Citan al jefe de Seguridad de Nordelta acusado de encubrimiento en el caso ANDIS

El escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo capítulo ayer domingo: el juez federal Sebastián Casanello acusó a Ariel De Vincentis, jefe de Seguridad del barrio cerrado Nordelta, por el delito de encubrimiento.

Según el magistrado, De Vincentis es sospechoso de haber ayudado a Jonathan Kovalivker, uno de los propietarios de la Droguería Suizo Argentina, a escapar de la Policía.

Kovalivker, cuya empresa está en el centro de la investigación por corrupción, aún no ha sido localizado por la Justicia.

Debido a la grave acusación, el jefe de seguridad de Nordelta fue citado a prestar declaración indagatoria este lunes, tras un pedido formal del fiscal Franco Picardi.

La Justicia tiene indicios de que Kovalivker huyó con dinero en efectivo. En su domicilio se encontraron tres cajas de seguridad, una de las cuales estaba abierta, sugiriendo una huida apresurada. Las autoridades todavía están tratando de ubicar su celular.

La causa se disparó tras la difusión de audios en los que Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, denunciaba un esquema de coimas en la adjudicación de contratos y compras de medicamentos.

La Justicia ahora busca avanzar con el análisis de los teléfonos y la documentación clave secuestrada en los allanamientos para determinar el alcance de las maniobras ilegales.

Noticias Argentinas.-

