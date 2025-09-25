“Casa Tranquila” se presenta en el Centro Cultural de Roque Pérez

El sábado 27 de septiembre a las 21 horas, el Centro Cultural de Roque Pérez será escenario de una noche de teatro imperdible con la obra “Casa Tranquila”, de Carlos Teijón, bajo la dirección de Marcos Barral.
En escena, un talentoso elenco dará vida a esta divertida y atrapante historia:
Alicia Stanco, Araceli Giacomelli, Delia Neira, Beatriz Strahl, Hortencia Antico y Claudia Casco.
Las entradas podrán adquirirse en puerta con un valor de $6000 o a través de la promo especial: 2 por $10.000.
Una propuesta cultural para compartir en familia y con amigos.-
