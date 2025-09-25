“Casa Tranquila” se presenta en el Centro Cultural de Roque Pérez

Haz clic para compartir en Pocket (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Reddit (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Pinterest (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Tumblr (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Telegram (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en WhatsApp (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en X (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en LinkedIn (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para compartir en Facebook (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para imprimir (Se abre en una ventana nueva)

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El sábado 27 de septiembre a las 21 horas, el Centro Cultural de Roque Pérez será escenario de una noche de teatro imperdible con la obra “Casa Tranquila”, de Carlos Teijón, bajo la dirección de Marcos Barral.

En escena, un talentoso elenco dará vida a esta divertida y atrapante historia:

Alicia Stanco, Araceli Giacomelli, Delia Neira, Beatriz Strahl, Hortencia Antico y Claudia Casco.

Las entradas podrán adquirirse en puerta con un valor de $6000 o a través de la promo especial: 2 por $10.000.

Una propuesta cultural para compartir en familia y con amigos.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...