Importantes gestiones del intendente Sciaini con el ministro Larroque

El intendente municipal de Roque Pérez, Maximiliano Sciaini, mantuvo una importante reunión ayer miércoles 24, con el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, en la cual se avanzó en tres proyectos impulsados desde el área de Promoción Social y Desarrollo Humano, que se encuentran próximos a concretarse.

Entre las iniciativas destacadas se encuentran:

• Construyendo Posibilidades: gestión de financiamiento para equipamiento y herramientas que fortalezcan iniciativas productivas locales en el marco de la economía social.

• Refugio social y salón de usos múltiples: creación de un nuevo espacio comunitario para acompañar a quienes atraviesan situaciones de vulnerabilidad habitacional.

• 10 nuevas unidades habitacionales de emergencia: acuerdo para avanzar en la firma del convenio que permitirá su construcción en nuestra ciudad.

“Seguimos gestionando para acompañar el desarrollo de nuestra comunidad”, destacó el intendente Sciaini tras el encuentro.-

