Carlos Bianco: «Cuando uno solo tiene la lapicera no es unidad»

En medio de una tensión interna que sube y baja al ritmo de acciones y declaraciones, el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, recibió a La Tecla en su despacho para hablar de la situación política de Unión por la Patria, de las demandas que emanan del espacio de Axel Kicillof para la etapa que viene y de la necesidad del Ejecutivo de contar con un bloque oficialista que, si se identifica como tal, “acompañe los proyectos del Gobernador”.

-¿Cuáles son los desafíos de una elección que la Provincia va a hacer por primera vez sola?

-Los desafíos son muy grandes porque nunca estuvo una elección provincial separada de la nacional, y por lo tanto la Junta Electoral nunca tuvo la competencia primaria sobre la organización de la elección. Ahora, el proceso organizativo no es muy distinto a lo que pasa todos los años. Quien hace las tareas operativas en general es el Juzgado Federal número uno con competencia electoral, en virtud de que se va a firmar un convenio (se trabaja en la redacción) entre la Junta Electoral, el Juzgado Federal y el ministerio de Gobierno. En ese sentido, no dista demasiado de lo que pasa siempre en una elección, más allá de responsabilidades primarias, que esas sí efectivamente difieren. Los desafíos son básicamente que la elección salga de modo correcto, como suelen salir en la provincia de Buenos Aires.

-¿La gestión quedó presa de la interna política?

-No, para nada. La gestión viene desarrollándose con normalidad, con el contexto tan complejo que tenemos. El fuerte recorte que hizo el gobierno nacional, de 9,4 billones de pesos entre recursos que le correspondían a la Provincia y los montos equivalentes a las obras que están paradas por parte de Nación, obviamente te quita espacio fiscal para poder hacer cosas. No es que te recortan recursos que vos los dejabas en un plazo fijo, son recursos que se destinaban a escuelas, a hospitales, a centros universitarios, a obra pública, a la paritaria.

-La senadora Teresa García dijo que hay dos palabras muy fuertes en el peronismo, traición y golpe. En el Gobierno se ha hablado de intento de golpe por parte de la Legislatura y desde el otro lado hay quienes hablan de traición del Gobernador. ¿Qué opina?

-Que cada uno se tiene que hacer cargo de lo que le toca.

-¿Y a ustedes qué les toca?

-A nosotros seguir gobernando la provincia de Buenos Aires todos los días.

-¿Y a ellos?

-Hacer leyes. Y, eventualmente, al

bloque oficialista le toca acompañar los proyectos del gobernador, porque eso es un bloque oficialista. Si se opone a los proyectos que envía el Ejecutivo deja de ser un bloque oficialista.

-¿Hay una mala influencia de Máximo Kirchner hacia Cristina?

-No, yo realmente no creo en las teorías del entornismo. Mirá si Cristina o Axel se van a dejar influenciar por cualquiera de nosotros. Obviamente que escuchan a todo el mundo. Imagino que Cristina hablará con mucha gente. Axel habla permanentemente con todos los sectores de nuestra fuerza política, con un montón de referentes, con todos los intendentes; y sobre la base de esas opiniones, de esos mensajes que le llegan, el Gobernador toma sus mejores decisiones. Está esta historia de que hay monjes negros y no sé qué; me parece una cosa muy infantil, que le baja el precio a quienes tienen las responsabilidades institucionales. Cualquier referente escucha a todo el mundo y después toma su definición. Está muy bien escuchar a todo el mundo, además.

-Cristina posible candidata en la tercera sección electoral. ¿No es reducir demasiado la figura de una referente muy importante de la política argentina?

-Es una decisión política que tomará Cristina. Si ella la considera la más útil, la más conveniente en este momento, está bien. Los que hacemos política algunas veces tenemos responsabilidades o cargos de mayor o de menor nivel, o desafíos de mayor o menor nivel en términos de jerarquía, pero eso no creo que sea bajarle el precio a nadie.

-¿La unidad a lo que dé?

-No, a lo que dé no. La unidad que corresponda, priorizando fortalecer el peronismo de la provincia de Buenos Aires, respetando el lugar institucional del Gobernador y fortaleciendo el gobierno.

-Traducido, ¿sería mayoría de la lista para el gobernador?

-No, no es un tema de porcentajes ni de proporciones. Me parece que es un tema de respetar espacios y responsabilidades institucionales. Pero eso se discutirá donde corresponda y en su momento. Probablemente cada uno tenga su propuesta y habrá que sentarse a analizar qué es lo más conveniente. Yo tampoco veo con buenos ojos, porque es contrafáctico también y es subjetivo, eso de cuánto vale cada uno, qué porcentaje. ¿Cómo lo sabes?, ¿quién vale 30?, ¿quién vale 20?, ¿quién vale 70 o 50? Creo que hay que discutir todas estas cuestiones.

-¿Cuál sería la distribución lógica?

-Hay distintas formas de hacerlo. Una es pensar cabezas de lista y a continuación representaciones de los distintos sectores. Otra forma, que no es la que yo prefiero porque es totalmente subjetiva, es la del porcentaje, si yo tengo el 20, vos el 30, otro el 50, no sé. Para mí el mejor criterio para armar una lista es poner a los que más miden, a los mejores, a los que más representan, porque son los que más votos juntan.

-Si en el momento de cerrar las listas no se llega al acuerdo, ¿cómo se resuelve?

-Veremos. La idea y el propósito nuestro siempre fue trabajar dentro de nuestra fuerza política, priorizando la unidad, con un peronismo fortalecido, con un gobierno de la Provincia fortalecido y con un respeto por las responsabilidades que tiene cada uno.

-Se pueden sentar muchos en la mesa, pero después hay que escribir sobre un papel. ¿Quién va a tener la lapicera?

-Sobre el papel puede escribir cualquiera, el punto es quién lo firma. Bueno, pueden firmar todos. ¿Qué significa la unidad? Que puedan firmar todos, no que uno solo tenga la lapicera. Me animo a decir que cuando uno solo tiene la lapicera no es unidad. Es unidad cuando todos pueden firmar, cuando todos se convencen y pueden firmar.

-¿Es lo que pasó hasta ahora?

-Bueno, hasta ahora nunca estuvo este esquema.

-Pero la lapicera la tuvo una sola.

-Entiendo que sí, pero hubo acuerdos. Si vos te fijás el acuerdo anterior, había inclusive apoderados cruzados. Más allá de quien tenía la lapicera, se necesitaban varias firmas para ese acuerdo.

-Sí, pero no fue fácil, dejó muchos enojos y creo que sembró el camino para lo que pasa ahora.

-Sí, eso es verdad. Pero, indefectiblemente, pasa en cada cierre de listas que quedan muchos enojados porque hay más oferta que demanda, hay más gente que quiere cubrir cargos que los cargos que hay en la lista. Enojados siempre quedan. Como se suele decir, en un buen acuerdo nadie queda conforme.

-¿En eso, el Gobernador ha sido hasta acá demasiado generoso?

-Siempre es generoso. En este caso creo que particularmente, porque jamás solicitó espacios en las listas.

-¿Creen que puede haber generosidad desde el otro sector?

-No lo sé, lo veremos cuando nos sentemos. Yo espero que sí, espero que sí.

-¿Qué necesita Axel Kicillof en la Legislatura?

-Que apoyen los proyectos que presenta el Ejecutivo. Obviamente con las

discusiones que merezcan esos proyectos, con las modificaciones que tengan que hacerse, pero básicamente necesita que nuestra fuerza política apoye los proyectos del Ejecutivo, sobre todo en un momento tan complejo. Imagínate con toda la situación que hay a nivel mundial, en la Argentina, y nosotros tener que estar gobernando esta provincia con tantas necesidades y con el recorte de recursos, sin endeudamiento, sin Presupuesto, sin Fiscal Impositiva. Lo que necesita el gobernador es que le aprueben los proyectos.

-Supongamos que el peronismo gana la elección, ¿en 2026 el presidente de la Cámara de Diputados tiene que ser del Movimiento Derecho al Futuro?

-Será una discusión, pero tiene que responder al Gobernador. No importa de qué sector sea, tiene que responder al gobernador. Para que sea oficialismo tiene que responder al gobernador.

-¿Hay alguna autocrítica desde el Gobierno por la relación con la Legislatura?

-No. Nosotros hemos intentado trabajar lo mejor posible, hemos presentado los proyectos que correspondían, eran proyectos que me parece que en el fondo y en el espíritu no tenían nivel de discusión ni de debate técnico. También en la Legislatura hay que tener en cuenta que el oficialismo, más allá de los problemas que se han producido, no tuvo nunca la mayoría en ninguna de las dos Cámaras. Eso siempre es una dificultad.

“No había forma de concurrentes, más allá de los argumentos políticos”

-Con el desdoblamiento confirmado, ¿obtuvieron una victoria interna?

-No, acá no estábamos buscando ni vencedores ni vencidos. No se estaba discutiendo quién ganaba una discusión interna. Lo que está haciendo el Gobernador es definir lo mejor para la Provincia. Parte los argumentos que explicó para no ir a una elección concurrente era la imposibilidad de llevar adelante esa elección con un doble sistema de votación en un mismo día. Es decir, dos elecciones distintas en un mismo día, dos boletas distintas, dos sistemas distintos, dos urnas distintas, con catorce y pico de millones de votantes en la misma cantidad de escuelas. No había plafón como para modificar lo que establece el Código Nacional Electoral, de 350 votantes por urna y una determinada cantidad de establecimientos de votación, etcétera. Esto implicaba duplicar la cantidad de tiempo de votación efectivo. Nosotros hicimos un simulacro, pero también otros sectores de nuestra fuerza política, otros gobernadores, hicieron un simulacro y daba más o menos lo mismo, que como mínimo se tardaba cuatro minutos por elector para votar. Entonces, no había forma de hacer las elecciones concurrentes, más allá de los argumentos políticos. Lo que hace el Gobernador no es dar una discusión interna cuando define el desdoblamiento sino tomar la mejor decisión para los bonaerenses, para que las elecciones sucedan en tiempo y forma y sin conmoción.

-En su carta, Cristina dio a entender que esos argumentos no alcanzan, que ella da los argumentos de por qué quiere concurrentes, pero que del otro lado no.

-Los ha dado el Gobernador públicamente. Yo participé de las reuniones que hubo previas a toda esta situación, y cada uno de los sectores presentó sus argumentos, debo decir todos válidos. Ahora, ¿cuál es el peso relativo de cada uno de esos argumentos? Es totalmente subjetivo y contrafáctico, porque vos tenés tres posiciones, y en la práctica sólo podés llevar adelante una, nunca vas a saber qué hubiese sucedido con las otras dos. Básicamente se discutieron tres cuestiones en esas reuniones: ¿qué hacer con las PASO? Hubo consenso absoluto en suspenderlas; ¿qué hacer con la fecha y el modo de las elecciones? Había algunos que sostenían que había que ir a concurrentes, otros que había que desdoblar de manera posterior a las nacionales, y nosotros que decíamos que había que desdoblar antes de las elecciones nacionales, y dábamos los argumentos políticos y operativos también. Ahí no hubo consenso. Y el otro tema era de ir en unidad, ahí hubo consenso. De hecho en su momento empezamos a trabajar en las condiciones sobre cómo hacer efectiva esa unidad, pero no se puede decir que no se presentaron los argumentos, pero el que tiene que tomar la definición y el que en cuyas espaldas carga la responsabilidad de llevar adelante la elección es el Gobernador.



Concurrentes si o no fue uno de los puntos calientes en la interna peronista.

“Si hacíamos concurrentes íbamos a tener una participación menor al 50%”

-¿Le preocupa lo que pasó en Santa Fe con la participación del electorado?

-Muchísimo, muchísimo. Me preocupa muchísimo la falta de participación y las pocas ganas que claramente se vieron en Santa Fe de la gente, que no tenía mucha intención de ir a votar. Yo creo que eso refuerza nuestro planteo de no hacer elecciones concurrentes, porque imagínate que si andás con pocas ganas de votar y encima vas a la escuela y tenés una cuadra y media de cola, ¿qué vas a hacer, vas a quedarte o te volvés a tu casa? Te vas a tu casa. Si hacíamos concurrentes íbamos a tener una participación de menos del 50%. El desdoblamiento no atenta contra la participación, sino que va a aumentar la participación relativa respecto de lo que hubiese pasado en una concurrente. Ahora vos me decís, ¿cómo lo sabés? Bueno, es contrafáctico.

-¿Y la campaña?, porque hay que convencer a la gente que vaya a votar por legisladores con los cuales no está tan familiarizada.

-Se va a explicar y la campaña va a tratar de eso. En muchos casos son dirigentes que conocen, en el mano a mano, no es que los ven en la tele.



«Si hacíamos concurrentes íbamos a tener una participación de menos del 50%».

-¿Pero no obliga a poner figuras un poco más conocidas?

-Mira, eso será una definición de la táctica que se utilice para la confección de las listas. Pero hay muchos compañeros y compañeras, que ya son una referencia en sus distritos, en sus secciones, que son conocidos, y creo que esa es una fortaleza del peronismo. Un argumento político a favor de las desdobladas es que nosotros tenemos una fortaleza territorial mayor que cualquiera de las otras fuerzas, que no sé a quién van a poner de candidato, porque no tienen candidatos reconocidos en los territorios, salvo probablemente los radicales. Probablemente sí lo que suceda en otros partidos, que no tienen ese despliegue territorial, es que tratan de poner gente conocida, mediática.

-¿Sigue pensando que puede haber radicales que acompañen el MDF?

-¿Y por qué no? Por mi función, hablo con muchos intendentes radicales que en general están muy a favor del tono de las políticas que lleva adelante el Gobernador. Pueden tener después críticas, matices, etcétera, pero no veo una gran diferencia de contenido, de base, en el pensamiento del radicalismo del campo popular que en el peronismo.

“No tenemos ningún problema en discutir la seguridad”

-¿Es momento de que se empiece a hablar de los temas específicos de la Provincia en una elección?

-Siempre hay que hablar de los temas específicos de las provincias. Lo que digo es que las elecciones se hagan concurrentes o no igual se va a hablar de los temas provinciales. Uno de los argumentos originales por los cuales no había que desdoblar era que si desdoblás se va a hablar de los problemas de seguridad, ¿y qué, ahora no se habló de los problemas de seguridad sin tener elecciones, sin haber estado definidas? También se habla de los temas de educación, de salud. Nosotros podemos dar una defensa de todo lo que hicimos, porque fue lo mejor que pudimos hacer con los recursos que teníamos, y estamos orgullosos de todo lo que se hizo en seguridad, en educación, en obra pública, en salud pública. A mí me parece que siempre hay que discutir los temas de la Provincia, también hay que discutir los nacionales. No estamos diciendo que por adelantar las elecciones provinciales no se van a discutir los temas nacionales. Los invito a escuchar el discurso del Gobernador en la reunión de la UOM de Mar del Plata. No habló del cordón cuneta de acá a la vuelta, habló de los problemas nacionales. No creo que la definición de la fecha y la modalidad de una elección te limite los temas que se van a discutir en una campaña. A algunos les convendrá más discutir los nacionales, a otros nos convendrá más discutir los provinciales, tendremos que discutir los dos.

-¿Qué va a exponer la provincia en la campaña?

-Va a exponer todo lo que hizo en contra del gobierno de Milei, cómo funcionamos como escudo y red de las consecuencias de esas políticas nacionales, todo lo que se hizo por la positiva durante todos estos años y todo lo que nos falta hacer en los próximos dos años. Con un eje muy muy fuerte en seguir manteniendo los derechos de los bonaerenses y en seguir protegiendo a los bonaerenses de las consecuencias del Gobierno nacional.



«Tenemos resultados para mostrar. En estos tres meses bajaron un 13% los homicidios dolosos respecto del año pasado».

-¿Y las respuestas a las negativas, como los mencionados temas de seguridad?

-Nosotros no tenemos ningún problema en discutir la seguridad. De hecho, en la apertura de las sesiones legislativas el Gobernador habló 45 minutos sobre seguridad, y la verdad que tenemos muchísimo para mostrar. Hace poquito se acabó de firmar el Fondo Provincial de Fortalecimiento en materia de seguridad con una inversión de 170 mil millones de pesos, con la compra de 750 patrulleros, se triplicaron los recursos para las policías comunales de los distritos chicos, se les giraron recursos a los distritos más grandes. Inclusive tenemos resultados para mostrar. En estos tres meses bajaron un 13% los homicidios dolosos respecto del año pasado.

“No tengo ninguna pretensión de ser candidato”

-¿Va a haber candidaturas testimoniales?

-Siempre son una posibilidad. Ha sucedido varias veces en la historia de la política argentina la existencia de candidaturas testimoniales. Sin ir más lejos, Néstor en 2009. Siempre son una posibilidad, pero no está definido.

-No sólo se habla de intendentes, sino también de la vicegobernadora por la Tercera sección…

-Siempre son opciones y siempre que estén dentro de la ley son válidas. Después habrá que ver si la gente los vota.



«Mi objetivo personal es seguir trabajando políticamente en ese sentido con el Gobernador hasta que él lo decida».

-¿Carlos Bianco por la Octava?

-Yo no tengo ninguna pretensión de ser candidato, bastante laburo tengo acá y la verdad que es una función que me gusta muchísimo. Si el Gobernador requiere que yo sea candidato en el lado que corresponda no tengo ningún problema, pero no es mi objetivo personal.

-¿Y a futuro, cuál es el objetivo personal? ¿Intendente de la Plata?

-No, no, seguir trabajando con Axel, seguir construyendo políticamente una alternativa para consolidar todo lo que se hizo estos años en la provincia de Buenos Aires y para tener un proyecto político a nivel nacional que venga a reemplazar el desastre de los libertarios, Milei, etcétera, que están hipotecando nuestro país para las futuras generaciones. Mi objetivo personal es seguir trabajando políticamente en ese sentido con el Gobernador hasta que él lo decida. Lo que yo no necesito es un cargo para hacer política, porque en el momento que más hice política fue cuando no tuve cargos, que fue durante el macrismo, que me subí a un auto, me pagué la nafta y me recorrí varias veces toda la provincia de Buenos Aires, con el Gobernador y sin el Gobernador.

-¿El proyecto político sigue siendo Axel 2027?

-El proyecto político es Peronismo 2027. Después vemos, pongamos el caballo, después el carro, como corresponde, y después vemos quién se sube al carro.

“Hay municipios con problemas financieros que solicitan asistencia”

-Después de la puja política abierta sobre desdoblamiento o concurrentes, ¿el Gobierno se juega mucho de su capital político en el éxito que tenga la elección?

-Siempre el oficialismo tiene que hacer bien la elección y tiene que sacar un buen resultado electoral, en un contexto muy complejo, mundial, nacional, provincial y también municipal. Estamos viendo que en los últimos meses cayó muchísimo la recaudación nacional y, por lo tanto, la coparticipación que llega a la Provincia; cayó la recaudación provincial; y hay muchos municipios con problemas financieros que están solicitando asistencia. El contexto es muy complejo.

-¿Cómo está hoy financieramente la Provincia?

-Como están todas las provincias de la Argentina, como están todos los municipios, justamente porque por un lado no hemos tenido ni el Presupuesto ni la Fiscal impositiva aprobados por la Legislatura, que se presentaron en tiempo y forma y lamentablemente no se pudieron aprobar el año pasado; por el otro, la actividad económica no mejora en la Argentina, y por lo tanto ni la recaudación ni la coparticipación están mejorando en general en las provincias y en particular en la provincia de Buenos Aires y en sus municipios.

-¿Y el endeudamiento? ¿Pueden llegar a fin de año sin endeudamiento?

-Bueno, habrá que analizar cómo sigue la ecuación económico-financiera de la Provincia. El Goberna-dor dijo públicamente que en caso de que llegara a necesitar financiamiento adicional va a estar presentando un proyecto en la Legislatura. Eso todavía no ha sucedido, pero no obsta que vaya a suceder. Nosotros, como todos los años, tenemos inversiones importantes, inclusive estamos pagando la deuda externa que dejó Vidal. El mes pasado se pagaron 350 millones de dólares aproximadamente y en septiembre hay otro vencimiento. El año pasado hicimos esos pagos, que cada uno es como el equivalente a un medio aguinaldo adicional; o sea que hoy la Provincia paga 4 medios aguinaldo, 2 vencimientos de deuda y 2 medios aguinaldo efectivamente.

-¿Si hubiese un orden más concreto en la Legislatura ya tendrían el endeudamiento?

-Eso sí, pero tampoco sé si tiene que ver con la interna o fue porque no estaban los votos. Hay que analizarlo.

“Para los cargos no se generaron los consensos necesarios”

-¿Cuándo se van a definir los jueces de la Suprema Corte que faltan?

-No se ha podido. Tampoco quizás haya sido una prioridad de estos tiempos, pero saldrán cuando corresponda.

-¿No se ha podido por el contexto político?

-Sí. Porque no se han generado los consensos políticos.

-¿Ni siquiera adentro de Unión por la Patria?

-En general no se generaron los consensos políticos.

-¿Lo mismo sucede con los cargos vencidos del directorio Banco Provincia?

-Lo mismo. No se generaron los consensos necesarios. ¿Pero por qué? ¿A qué responde eso? Entre otras cosas, a que la oposición tiene una gran fragmentación. Cuando está más unificada la oposición son menos interlocutores con los que dialogar. Cuando está tan fragmentada la oposición se complejiza.

Gentileza de Revista LA TECLA. Latecla.info

