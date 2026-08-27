El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la medida que lanzó el Gobierno para estimular el crédito hipotecario y afirmó que es «una gran noticia para todas las familias argentinas».

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el equipo económico espera concretar la primera licitación dentro de un plazo de siete días. En la conferencia de ayer a la mañana, el titular del Palacio de Hacienda explicó que el dinero del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la ANSES podrá ser tomado por los bancos a través de licitaciones y solo podrá ser aplicado para préstamos para la adquisición de viviendas.

Esta primera licitación se realizará por un monto de $200.000 millones. Una vez entregado el dinero, el Banco Central (BCRA) auditará que se asigne a los créditos en los plazos acordados. «Luego iremos haciendo licitaciones periódicas, de acuerdo al grado de avance en la originación de estos préstamos por parte de los bancos», sostuvo en un posteo de sus redes.

Por operación propia, el FGS tiene la opción de colocar dinero a plazo fijo. Ahora la entidad subastará esos plazos fijos a los bancos a plazos de 1 y 5 años.

El monto total disponible para este programa es de $2 billones, equivalente a unos US$1.500 millones, y la tasa mínima que deberán pagar los bancos será de UVA + 2,5% para las colocaciones a un año y de UVA + 4,5% para cinco años.

«Es una gran noticia para todas las familias argentinas, en particular para aquellas que ahora van a poder acceder a un crédito para comprar una vivienda propia, a una cuota muy similar a la de un alquiler», manifestó.

Por último, agradeció el «trabajo realizado» por las distintas áreas impulsoras de la medida, entre las que destacó el FGS, al BCRA y el propio Ministerio de Economía.

Con esta base, los bancos deberán ofrecer créditos hipotecarios a una tasa máxima de UVA + 7,5%. El plazo mínimo será de 15 años y no podrán superar un monto máximo equivalente a 150.000 UVA por crédito.

En ese sentido, Caputo estimó que, a los montos actuales, la cuota a pagar a 30 años sería de $865.000 por un crédito de aproximadamente US$100.000. El ingreso neto a demostrar por el grupo familiar sería de algo más de $3,4 millones.

Agencia NA.-