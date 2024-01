Caputo se reunió con empresarios: “A medida que tengamos resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos”

El ministro de Economía, Luis Caputo, encabezó esta tarde en Casa Rosada una reunión con las principales cámaras empresariales del campo, la industria y los servicios, en los que buscará analizar los alcances de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos y el DNU 70/2023.

“Está claro que creemos en la libertad y a medida que vayamos teniendo resultados, todo el esfuerzo inicial va a significar una baja de impuestos”, agregó Caputo, al tiempo que remarcó que “la mitad del déficit está en las provincias” y que estas “tienen que entender que deben ser parte de la solución”.

El jefe del Palacio de Hacienda y el asesor presidencial Federico Sturzenegger, señalado como el autor intelectual del mega DNU desregulador de la economía y de la ley ómnibus, hicieron una defensa del plan económico ante representantes de las principales cámaras empresarias. Y también aseguraron que la ley necesitará ser aprobada con la suba de retenciones y el cambio en jubilaciones para que cierren los números del plan fiscal.

Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA, le solicitó al Gobierno que se revean las referidas alícuotas de los derechos de exportación de productos industriales. “Le planteamos al ministro la fuerte preocupación por el aumento de las retenciones ya que consideramos que castiga la exportación de valor agregado argentino. “Entendemos que serían medidas transitorias en el marco de una situación económica muy delicada”. “Confiamos en que el Gobierno encontrará un camino para no poner en riesgo las exportaciones industriales”, agregó.

Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio y Servicios, Mario Grinman, señaló que en la reunión “se hablaron generalidades” sobre el DNU y la Ley Ómnibus. Dijo que las normas son “perfectibles” pero que más importantes son los tiempos: “Es importante que la política entienda que se necesitan acciones rápidas. Es momento de la economía y no de la política. Si logramos encaminar la economía vamos a lograr la credibilidad, interna y en el exterior, para eso es necesario que se aprueben las iniciativas que están en el Congreso”.

“Nos gusta vivir en libertad de mercado y en un país con orden. La decadencia de hoy se construyó afanosamente durante los últimos 70 u 80 años. Se necesitan reformas estructurales dolorosas, es caminar en el desierto hasta q aparezcan las soluciones”, dijo.

Caputo junto a Mario Grinman (CAC), Daniel Funes de Rioja (UIA) y Nicolás Pino (SRA). Caputo junto a Mario Grinman (CAC), Daniel Funes de Rioja (UIA) y Nicolás Pino (SRA).

Con respecto a la evolución de la inflación y la distorsión de los precios, Grinman dijo que en las últimas semanas “hubo precios irreales, armados en base al masomenómetro. Un litro de gaseosa cuesta más que un litro de nafta”.

“En este proceso que estamos viviendo que es no solamente inflacionario si no también con un receso en el consumo es importante contar con algunas herramientas”, dijo Alfredo González, presidente de CAME, al salir de la reunión con el ministro de Economía.

Según el empresario, Caputo les indicó que la caída en el consumo “lamentablemente se va a sentir, ya que la pérdida del poder adquisitivo relacionada con el impacto inflacionario se siente en los trabajadores, que son nuestros clientes, y en las listas de precios que recibimos”.

Todos los asistentes al encuentro en Casa Rosada. Todos los asistentes al encuentro en Casa Rosada.

Martínez explicó que le pidieron al ministro de Economía una diferenciación de tasas para las pymes en el caso de los intereses resarcitorios que cobra la AFIP, ya que no pueden pagar lo mismo que las grandes empresas. También señaló que la entidad tiene reparos sobre las retenciones y los cambios a la ley de tarjeta de crédito introducidos en la Ley Ómnibus.

Fueron invitados a la reunión Alfredo González (Confederación Argentina de la Mediana Empresa), Natalio Grinman (Cámara Argentina de Comercio y Servicios), Claudio Ipolitti (Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas, ATA), Mario Raiter (Coninagro), Eloisa Frederking (Sociedad Rural Argentina, Daniel Funes de Rioja y Diego Coatz (Unión Industrial Argentina), Pablo Fiuza (Cámara de la Industria Argentina del Softwarei), Carlos Achetoni (Federación Agraria Argentina), Carlos Castagnani (Confederación Rural Argentina), Martín Berrade (Asociación de Radiodifusoras Privadas Argentinas, ARPA) y Daniel Dessein (Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas, Adepa).

Además de Caputo, participaron de la reunión el secretario de Industria y Desarrollo Productivo, Juan Pazo; el secretario de Trabajo, Omar Yasín; Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación y Prensa, Eduardo Serenellini.

