Caputo: “El dólar a $1.500 es alto”

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó ayer jueves que la cotización de $ 1.500 por dólar “es alto” y confirmó que el Tesoro de los Estados Unidos vendió cerca de US$ 400 millones en la rueda del miércoles para abastecer la demanda.

El jefe del Palacio de Hacienda exhortó a la ciudadanía argentina a que el domingo vote por La Libertad Avanza (LLA) porque señaló que “el mundo está mirando si elegimos el camino correcto”.

El ministro consideró “lógico” el nerviosismo de la gente ante el turno electoral porque “cada vez que se prende la televisión hay alguien que le está metiendo miedo con cambios”.

“Yo que soy el ministro digo que no va a cambiar nada. Pero es una pelea desigual”, afirmó Caputo en una entrevista que concedió a La Nación +.

Caputo enfatizó que “estamos en un esquema de bandas perfectamente calibradas, con un Banco Central capitalizado y soporte financiero de Estado Unidos como no tuvo ningún país en el mundo. Estamos ante una oportunidad histórica”.

“El que no va a votar al kirchernismo vaya a votar porque es importantísimo que ese voto vaya a LLA porque los argentinos debemos mostrarle al mundo que elegimos el camino correcto”, insistió.

En ese sentido, aclaró que dado que el oficialismo no tendrá mayoría en el Congreso será inevitable que exista una negociación con los gobernadores.

El jefe del Palacio de Hacienda insistió en que “el resultado electoral es importante porque para hacer inversiones los empresarios están mirando estas elecciones de medio término para ver qué rumbo eligen los argentinos”.

Caputo remarcó que “estamos trabajando para la gente que no llega a fin de mes” y negó una devaluación porque eso significa una rebaja de los salarios.

Asimismo, rechazó las opiniones acerca de que el tipo de cambio está atrasado: “Tenemos record de exportaciones, lo cual no sería posible con tipo de cambio bajísimo. Eso no podría pasar”.

Acerca del precio del dólar a $ 1.500 lo consideró “alto” y “holgadamente arriba” de lo que sería el supuesto valor de equilibrio.

Sobre el auxilio de Estados Unidos añadió: “El Tesoro ve que el modelo es certero y dice ‘Argentina no tiene un problema de solvencia tiene un problema de financiamiento puntual porque no tiene acceso a los mercados’”.

Noticias Argentinas.-

