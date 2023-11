Capacitación, próximos cursos de ARLOG

La Asociación Argentina de Logística Empresaria (ARLOG) lanza la versión virtual de los cursos de capacitación para noviembre y diciembre.

Como contribución a la mejora del desempeño, al desarrollo de los procesos que agreguen valor y a la promoción de nuevas prácticas logísticas, les presentamos en esta oportunidad los siguientes cursos de capacitación que se dictarán en los últimos meses del año:

-Análisis para la gestión integral de los costos en la operación logística.

Inició ya el 7 de noviembre.

El mundo de los negocios está atravesando un contexto cada vez más cambiante y dinámico con lo cual nos obliga a estar atentos y ver cómo estas transformaciones y tendencias nos impactan en la prestación de nuestro servicio.

Sabemos que no es sencillo, pero necesitamos hacer el esfuerzo para entender el comportamiento actual y proyectar los impactos de las variables que forman parte de nuestro esquema de costos como prestadores de servicios logísticos.

Esto nos demanda un constante análisis y búsqueda de oportunidades de eficiencia en las operaciones, para lo cual debemos tener un conocimiento muy acabado de todos nuestros costos y cómo se relacionan con el nivel de servicio y eficiencia que esperan nuestros clientes.

Esta necesidad surge como demanda del mercado. Por eso es muy importante tener identificada la mayor información disponible para poder anticiparnos y adaptar nuestra operación a los requerimientos del mercado.

Si no somos capaces de adaptarnos estaremos inicialmente resignando rentabilidad en nuestro negocio y paulatinamente quedando fuera del mercado competitivo.

Es aquí donde se pone de manifiesto la necesidad tener una mirada integral de los costos sobre las operaciones logísticas, y allí poder tener un entendimiento claro de cómo juegan e impactan las distintas variables en nuestro negocio.

-Sustentabilidad aplicada a la logística.

Inicia el 27 de noviembre.

Las actividades logísticas repercuten sobre el ambiente, a partir de la utilización de recursos no renovables, la emisión de gases contaminantes y/o que afectan al cambio climático, la contaminación sonora y visual, y la generación de residuos y deshechos no renovables ni reciclables, entre otras acciones.

Afortunadamente, las medidas para que la logística mejore su relación con el ambiente suelen impactar de forma beneficiosa en la ecuación económica de las empresas: un aprovechamiento inteligente y optimizado de los recursos permite alcanzar ahorros económicos de 15% o incluso superiores y, muchas veces, solo mejorando pocos aspectos.

Por otra parte, consumidores y empresas tienen cada vez mayor conciencia del problema ambiental, y la sostenibilidad se ha convertido en un aspecto esencial en la Responsabilidad Social Empresaria, por lo que muchas compañías utilizan la reducción del impacto ambiental para fortalecer su imagen de marca y presionan a sus proveedores de bienes y servicios para que también lo hagan.

En el mismo sentido, tanto industrias como distribuidores, operadores logísticos y transportistas globales ponen cada vez más el foco en los problemas ambientales y exigen a sus proveedores alinearse con sus políticas sobre el tema.

Por último, el endurecimiento de las normativas estatales, la prohibición de circulación a ciertas horas, las normas de construcción, los impuestos sobre petróleo y la electricidad, etc. son medidas que imponen los estados para paliar los perjuicios sobre el ambiente y repercuten en las operaciones logísticas de manera directa.

-Change Management. Gestión del cambio.

Inicia el 12 de diciembre.

La gestión del cambio se refiere al conjunto de procesos, técnicas y estrategias utilizadas para administrar y guiar la transición de una organización, equipo o individuo desde un estado actual hacia un estado deseado o diferente. Implica planificar, implementar y controlar los cambios necesarios en una organización para adaptarse a nuevas circunstancias, mejorar el rendimiento o alcanzar objetivos específicos.

