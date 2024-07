CAME y la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas firman convenio para elaborar una propuesta conjunta de acuerdo fiscal

La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) firmó con la Federación Argentina de Consejos Profesionales de Ciencias Económicas (FACPCE) un convenio de colaboración para analizar las consecuencias del Consenso Fiscal 2021, por el cual miles de pymes sufren retenciones y percepciones del Impuesto a los Ingresos Brutos de jurisdicciones que no están inscriptas en la actualidad. Eso termina constituyendo un costo adicional para las pequeñas y medianas empresas. Además, se estudió la problemática de los saldos a favor del impuesto a los Ingresos Brutos y se planteó la necesidad de conformar una mesa técnica para elaborar la propuesta de un nuevo acuerdo fiscal que impida la situación casi anárquica que se da en algunas provincias con la creación de distintas retenciones y percepciones. En la reunión estuvieron presentes el presidente de CAME, Alfredo Gónzalez; el director de Asuntos Tributarios de la entidad, Vicente Lourenzo; el titular de FACPCE, José Ignacio Luis Simonella, y su secretario, Oscar Fernández.

Prensa CAME.-