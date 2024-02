CAME y CNV acuerdan promover el financiamiento para pymes

El presidente de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Alfredo González, se reunió ayer con el titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), Roberto Silva, para impulsar a la educación financiera como eje fundamental para acercar a las pymes al mercado y a sus instrumentos como alternativa de financiamiento. “Sólo el 3% de todo lo que mueve el mundo financiero argentino está direccionado a financiamiento pyme, lo que es un número muy bajo”, dijo González. Trabajo conjunto público-privado. Por su parte, Silva destacó que “promover la inclusión de las pymes a través de acciones concretas de educación financiera es clave para el desarrollo del mercado de capitales”. Durante el encuentro, CAME y CNV plantearon acciones concretas para desarrollar a lo largo del año. Entre ellas, se destacan: realizar talleres de trabajo en diferentes provincias para buscar casos concretos destinados a obtener financiamiento en el mercado; diagramar un programa de formación para pymes en los instrumentos del mercado de capitales; continuar el trabajo de ambas instituciones en pos de la educación financiera en lo que respecta a financiamiento y sus beneficios. Participaron por la CNV la vicepresidenta, Patricia Boedo; la vocal del directorio, Sonia Salvatierra; y la gerenta de Asuntos Institucionales, Anahí Alujas. Por CAME, la jefa de Financiamiento y Competitividad Pyme, Carolina Marceca.