Cambio en la patente de la Provincia de Buenos Aires: tres de cada cuatro autos pagarán menos en 2026

El proyecto de Ley Impositiva de Axel Kicillof reformula las tablas del Impuesto Automotor, con una alicuota máxima y modificaciones en la cantidad de cuotas mensuales.
Alivio impositivo en un contexto crítico
La Ley Impositiva 2026 mantiene su foco en la progresividad de los impuestos patrimoniales y el apoyo a la producción. El titular de ARBA subrayó que, dado el contexto económico crítico, la ley no incluye «cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario», lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural.
Además, no se incrementarán alícuotas en Ingresos Brutos y se actualizarán los tramos en un 40%, beneficiando a más de 46 mil pymes.
“El contexto económico es crítico para las y los bonaerenses, por eso esta ley dialoga con esa realidad: no incluye cuotas adicionales ni aumentos en el Inmobiliario, lo que representa un alivio concreto para las familias y el sector rural”, señaló el titular de ARBA.
