Cambio en la patente de la Provincia de Buenos Aires: tres de cada cuatro autos pagarán menos en 2026

La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) informó que tres de cada cuatro propietarios de vehículos bonaerenses tendrán una patente nominalmente más baja en 2026.

Esta medida surge de la reformulación de las tablas del Impuesto a los Automotores, un punto central del proyecto de Ley Impositiva enviado por el gobernador Axel Kicillof a la Legislatura bonaerense.

El director ejecutivo de ARBA, Cristian Girard, explicó que esta modificación busca recomponer la equidad y proteger a los sectores medios. “Estamos bajando nominalmente la patente al 75% de las y los propietarios de vehículos”, detalló.

Para lograrlo, el tributo simplificará drásticamente su estructura, pasando de 15 a solo 5 tramos, con una alícuota mínima del 1% y una máxima del 4,5%.

Además de la baja, la patente se cobrará de forma mensual a partir del próximo año, dividiéndose en diez cuotas iguales desde marzo, lo que, según Girard, facilitará una planificación más equilibrada de los gastos familiares.