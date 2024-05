La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, habló de la posible unión electoral entre el PRO y La Libertad Avanza, elogió a la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y definió el rol del expresidente Mauricio Macri.

Según planteó la funcionaria nacional, el Gobierno apuesta a que en la próxima elección legislativa de 2025 haya dos propuestas: “la del cambio, y la retrograda”. La intención del Poder Ejecutivo es que “todos los sectores aunque haya diferencias» se nucleen detrás de la primera, y definió la visión antagónica como “la retrógrada”, la que genera desorden, la que hace paros y marchas.

“Si la mirada retrograda es potente, la mirada del cambio, la transformación y la libertad debe ser más potente aún”, planteó en una entrevista a La Nación +.

En la misma línea, y apostando a una potencial unión de las fuerzas políticas se preguntó: “¿Por qué vas a ir separado?, ¿para representar qué?, ¿hay algo en el medio entre el cambio y la vuelta atrás? El jamón del sanguche, no hay otro lugar. Uno debe ser consciente de la representación social”.

“La identidad no es partidaria es de una idea, de un proyecto, de una dirección. Los que están en otra dirección están en una situación compleja, cuando una idea no tiene arraigo, no tenes votos”, planteó respecto a la postura de opositores al gobierno de Javier Milei como el radical Martín Lousteau o el referente del PRO Horacio Rodríguez Larreta.

Elogios a Karina y la definición de Javier Milei

En otro pasaje de la entrevista, Bullrich sostuvo que la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, es “una persona que tiene mucha personalidad, decisión, y que cuida mucho a su hermano”.

Para la ministra de Seguridad, la hermana del mandatario tiene la decisión “darle sostén político al proyecto”, y por eso trabaja en el armado de La Libertar Avanza a nivel nacional. “Armaron algo rápido, en poco tiempo, y la gente que llegó al Congreso no se conocía entre ellos. Está decidida y dedicada a darle continuidad”, subrayó al tiempo que reveló que tiene diálogo con la funcionaria más influyente del Gabinete.

Por su parte, calificó al jefe de Estado como un referente “que tiene una convicción profunda de llevar adelante un plan de cambio, hacia un capitalismo de reglas, un camino hacia la libertad”. Además, planteó que a diferencia del proyecto de La Libertad Avanza, Juntos por el Cambio no tenía en claro las ideas ni el modelo político.

“Juntos por el Cambio se definía, sobre todo el PRO, como un partido de gestión. ¿Qué es la gestión por si misma? La gestión debe tener una idea, se gestiona en una dirección. Una idea, hacia que idea se va. Eso estaba confuso”, cuestionó, y agregó: “Las cosas se hicieron a medias, yo lo viví. Nunca se decidió ir en contra en serio y generar orden. Creo que había como una idea de que las cosas generan un costo político”.

El rol de Macri

Por último, la extitular del PRO habló del expresidenteMauricio Macri, quien hoy es su sucesor al frente del espacio amarillo, y planteó que hoy no tiene un rol protagónico. “Son los momentos en los que te toca. Hay momentos donde sos protagonistas y otros en los que tenes que dejar que el protagonista sea otro, el actual Presidente de la Nación”, especificó.

“Nadie lo tiene que tomar a mal, ofenderse, ni sentir que es algo negativo. Macri es un expresidente y tiene un lugar y eso le da una importancia fuerte, es decir estuvo ahí, habló, tuvo su protagonismo, pero el Presidente de la Nación es el Presidente de la Nación”, concluyó Bullrich respecto a la participación de Macri en la cena de la Fundación Libertad.