Brutal sinceramiento de la CGT: «La CGT no existe»

La declaración la disparó el secretario gremial de la central obrera, Mario «Paco» Manrique. Honestidad brutal.

El salario mínimo, vital y móvil que acordaron la CGT, el Gobierno y las empresas no conforma a nadie que lo cobre, de eso no caben dudas. Pero, además del rechazo de los y las laburantes, además de la negativa explícita de las dos CTA y ATE al contubernio, ahora se suma la declaración de uno de los directivos de la principal central obrera del país.

El Secretario Adjunto del SMATA y Secretario Gremial de la CGT, Mario «Paco» Manrique, salió con fuerza al cruce de su propio espacio y, con las pruebas a la vista, disparó: «La CGT no existe».

El dirigente afirmó que “obviamente no quedamos nada conformes” con el acuerdo (aunque lo aprobaron a mano alzada) y sostuvo que “más allá de los porcentuales que se puedan manejar, la base de cálculo es muy baja”.

El referente sindical expresó también que «el Estado labura con los que estaban antes de la unificación (de la CGT) y a los que nos sumamos luego ni nos recibe» y que se entiende «que el gobierno mando un presupuesto al Congreso con una proyección del 60%, pero también lamentablemente es muy difícil que esa proyección se pueda cumplir».

En diálogo con El Destape Radio, Manrique apuntó: «No podemos usar esa variable en un salario mínimo que estaba en 70 mil. Máxime cuando la canasta familiar supera los 160, 170 mil pesos”.

«Acá son tres dirigentes de la CGT que se ponen al servicio de hacer estas cosas, porque ni Pablo Moyano… Cuando ponen a Pablo Moyano firmando ayer es una película de ciencia ficción», aseveró en defensa del líder camionero.

“A mí me sacaron de la reunión porque no estaba en el listado. A mí, el secretario gremial de la CGT. Cuando quise hacer uso de la palabra me aplicaron la organicidad de la reunión: no podía hablar porque no estaba anotado”, disparó.

«Que el movimiento obrero se preste a hacer una obra de teatro no. Es más honesto decir que es insuficiente. Las CTA y nosotros (su fragmento de la CGT) no estuvimos de acuerdo con el salario mínimo. No habla nadie de la CGT. Los trabajadores se refugiaron en sus sindicatos, no hablan más de la CGT», arremetió.

El dirigente no se guardó nada y acotó: «Algunos creen en los acuerdos de cúpula, anuncian cosas por Twitter y no le ven la cara a un puto laburante».

Nota gentileza de Infonews.-