Bonadio procesó a una periodista que filmaba el 14 de diciembre

Nota y foto de INFONEWS.-

En otra jugada que beneficia a la Casa Rosada y las fuerzas de seguridad, el juez Claudio Bonadio sumó otra víctima a su andanada contra quienes protestaron o simplemente registraron la represión a los reclamos contra la reforma previsional que el Gobierno impuso en el Congreso.

La periodista Estefanía Cámera Da Boa Morte, integrante de FM Mundo Sur 106.5 y de Mundo Villa, estaba el 14 de diciembre filmando la represión que llevaba a cabo la Gendarmería, en la esquina de Bartolomé Mitre y Callao.

En medio de los palos y las balas de goma de los uniformados, la joven fue detenida y puesta a disposición de la Justicia, situación que también sufrieron otras 40 personas.

Ahora, el magistrado favorito de Cambiemos la procesa por “intimidación pública y resistencia a la autoridad”.

“No hay nada para que nos culpen, me agarraron por estar filmando, me empujó un gendarme hombre y tres mujeres gendarmes me agarraron del cuello. Tengo la filmación y la dejé ante la justicia como evidencia”, reveló Estefanía, quien pasó 24 horas detenida en el Edificio Centinela.

Al respecto, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba) repudió la situación y emitió un comunicado en el que remarca que «en 2017 al menos 37 compañeros/as fotógrafos, cronistas, movileros y redactores fueron heridos con balas de goma, mientras que 13 trabajadores de prensa resultaron detenidos arbitrariamente».

«A esto se suma lo acontecido el pasado jueves 25 de enero -simbólicamente el mismo día del aniversario del asesinato de José Luis Cabezas- cuando compañeros/as de Télam que volvían de cubrir una movilización fueron persguidos e intimidados por policías de la Ciudad sin uniforme ni identificación.Exigimos el desprocesamiento de Estefanía y que cesen los ataques policiales contra la prensa», destacó Sipreba.