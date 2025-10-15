15 de octubre de 2025

Bomberos Voluntarios informó la recaudación del Bingo del pasado sábado

Redacción 3 horas atrás

RECAUDACIÓN TOTAL BINGO $11.10.2025

CANTINA: $742,800

BINGO: $4.127,500

PUBLICIDAD: $500:000

TOTAL $5.370,300

 

