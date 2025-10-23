Boca de urna de las elecciones legislativas: ¿Qué es y a qué hora se conocerán los resultados?

La Cámara de Diputados está integrada por 257 legisladores y, cada dos años, deben renovarse la mitad de las bancas. Por este motivo, en las elecciones de octubre los argentinos elegirán a 127 diputados nuevos. Cada legislador dura cuatro años en su cargo.

En tanto, como siempre, se espera que con el correr de la jornada electoral se vayan conociendo los resultados del boca de urna.

¿Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025?

A partir de las 21 horas del domingo 26 de octubre, tres horas después del cierre de los comicios. Los primeros resultados de las elecciones legislativas se conocerán, tres horas después del cierre de los comicios. La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que "los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del acto electoral" y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) "publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente". ¿Qué es el boca de urna? Los boca de urna son encuestas que realizan las consultoras políticas durante la jornada de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos donde votaron. Los datos recogidos a través de este servicio no pueden ser publicados en ningún medio, ya que de lo contrario se violaría la Ley nacional, ya que el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe "actos de proselitismo público" y «publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre«. De esta manera, los boca de urna recién pueden ser difundidos de forma legal a las 21 de ese domingo.

Se trata de una renovación de la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado, que de luego de un año de elecciones desdobladas en varios distritos, con resultados diversos para el oficialismo.