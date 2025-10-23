Boca de urna de las elecciones legislativas: ¿Qué es y a qué hora se conocerán los resultados?

En tanto, como siempre, se espera que con el correr de la jornada electoral se vayan conociendo los resultados del boca de urna.
¿Cuándo estarán los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025?
La ley exige esperar hasta las 21. Es que el artículo 233 del Código Electoral establece que “los resultados parciales del escrutinio provisorio de la elección podrán comenzar a difundirse transcurridas las tres horas del cierre del acto electoral” y que el Instituto de Gestión Electoral (IGE) “publicará los resultados provisorios en un sitio web oficial destinado al efecto, el cual deberá estar sujeto a actualización continua y permanente”.
¿Qué es el boca de urna?
Los boca de urna son encuestas que realizan las consultoras políticas durante la jornada de elecciones a las personas que acaban de salir de los establecimientos donde votaron.
Los datos recogidos a través de este servicio no pueden ser publicados en ningún medio, ya que de lo contrario se violaría la Ley nacional, ya que el artículo 71 del Código Nacional Electoral prohíbe “actos de proselitismo público” y «publicar o difundir encuestas y proyecciones sobre el resultado de la elección durante la realización del comicio y hasta tres horas después de su cierre«.
De esta manera, los boca de urna recién pueden ser difundidos de forma legal a las 21 de ese domingo.
