El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, sostuvo que entre Axel Kicillof y Cristina Kirchner no hay “un problema en términos personales” sino de “estrategia política” y afirmó que para negociar un frente de unidad se debe “respetar el espacio que representa el gobernador”, el Movimiento Derecho al Futuro, que a su entender es “mayoritario” en el peronismo bonaerense.

“No estoy diciendo que es una cuestión de quién tiene la lapicera o no, lo que digo es una cuestión de que todos tengan la representación que les corresponde en el armado de un frente político y de una táctica electoral y una estrategia política a futuro”, señaló en una entrevista radial.

“Yo creo que hoy hay que respetar el espacio que representa el gobernador. Nosotros consideramos que el espacio que lanzó el gobernador, el Movimiento Derecho al Futuro, es el espacio mayoritario hoy en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, y que hay que sentarse a trabajar las condiciones para la unidad, las condiciones para un acuerdo”, completó la mano derecha de Kicillof.

Para Bianco, “no es un problema entre Axel y Cristina, no es un problema en términos personales” sino de “estrategia política”, y al respecto insinuó que La Cámpora y el cristinismo que no reconocen que la gestión de Kicillof “es el principal gobierno que maneja hoy el kirchnerismo”.

“Es un problema de estrategia política y de táctica electoral lo que se está discutiendo ahora. Nosotros creemos que la oposición a (Javier) Milei se tiene que hacer mostrando y desde la provincia de Buenos Aires que es el principal gobierno que maneja hoy el kirchnerismo, es la provincia de Buenos Aires”, subrayó.

«Ese es el punto principal nuestro y que el centro de esas definiciones de estrategia política y de táctica electoral lo tiene que llevar el gobernador, que es quien hoy tiene la responsabilidad de oponerse, porque es quien más se ha opuesto en todo este tiempo a las políticas de Milei desde el primer día, inclusive cuando muchos compañeros nos decían que no, que había que esperar que los resultados se vean”, agregó el funcionario.

Sobre las negociaciones de la unidad en el peronismo, Bianco explicó que aún hay tiempo pero aclaró que “no tiene que ser a cualquier precio”.

Al respecto, el ministro de Gobierno destacó la última definición que aportó el líder de La Cámpora, Máximo Kirchner, en el sentido de que la unidad no debe ser “hasta que duela” sino “hasta que sirva”.

«Ayer me pasaron un videito de Máximo Kirchner que dice más o menos lo mismo. Y creo que fue el sábado pasado, que dice ‘la unidad no tiene que doler, tiene que servir’, o ‘unidad, una unidad que no duela, sino que sirva’, y bueno, me parece que estamos en sintonía. El punto es esperar las condiciones para que suceda eso y comprometerse a que suceda eso”, aseguró.

En esa línea, sostuvo que habrá que «sentarse» para discutir, pero aclaró que «tampoco tiene que ser una cuestión de última hora de colar dos, tres, cinco candidatos en una lista”.

“No es un tema de poder de veto ni de lapicera, es una cuestión de repito, de llegar un acuerdo que no solo implique la confección de las listas, sino que también implica definiciones de acá hacia el futuro. Por ejemplo, de que si tenemos determinado bloque de legisladores, aseguren la gobernabilidad y apoyen explícitamente los proyectos del gobernador y si tienen que presentar otro proyecto, por lo menos avisen”, puntualizó.

«Además son proyectos que tienen, por ejemplo, impactos sobre el presupuesto. Digo, son varias cuestiones que tienen que ver con el respeto y con la convivencia política en una unidad política porque sino, no es una unidad”, concluyó.