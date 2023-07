‘Barbie’: el trabajo soñado de Greta Gerwig

Si bien esta pieza se debe a la astuta imaginación de Gerwig y Baumbach, también le debe algo a Mattel. Esta es una corporación que históricamente ha sido tan protectora con Barbie que demandó a la banda Aqua por el éxito pop “Barbie Girl”. Ahora hay una colaboración de Nicki Minaj y Ice Spice que samplea “Barbie World” en la banda sonora de Barbie. ¿Cómo pasa una empresa de repartir cartas de cese y desistimiento a satirizarse a sí misma?

Al igual que con el gran cambio de imagen de Barbie de 2015, la respuesta tiene que ver con la supervivencia. Después del giro de Barbie, la marca estaba en mejores condiciones, pero su empresa matriz no. En 2018, Mattel perdió 533 millones de dólares. Los ingresos se habían desplomado en 2000 millones de dólares en cinco años, y la empresa había tenido tres directores ejecutivos. El cuarto fue Ynon Kreiz, un hombre de negocios nacido en Israel con una sonrisa blanca y reluciente, total disciplina en sus mensajes y un historial de trabajo en el entretenimiento, no en los juguetes. Kreiz tuvo una visión de cambio: Mattel se reestructuraría, reduciría costos y dejaría de ser una empresa de juguetes. “Solíamos pensar en nosotros mismos y presentarnos como una empresa manufacturera”, me dijo. “La especialidad era: hacemos artículos. Ahora somos una empresa de propiedad intelectual que gestiona franquicias”.

Si estos son puntos a tener en cuenta en los negocios, también son la razón por la que existe esta película. Mattel ha creado el tipo de entretenimiento predecible que hace una empresa de juguetes: material sencillo a favor de Barbie, como exitosos programas animados para niños. Pero cuando Kreiz se hizo cargo, ese tipo de propaganda no estaba teniendo el alcance necesario. Él y sus colegas ahora dicen las mismas cosas una y otra vez. Que Barbie no es un juguete; ella es un icono de la cultura pop. Que no tiene clientes; ella tiene fans. Si te tomas eso en serio, entonces sabes cómo proceder. Un ícono que quiere permanecer en el centro de la cultura no puede seguir sacando lo mismo y demandando a cualquiera que se burle. Tiene que mantenerse al día.

Entonces, seis semanas después de empezar en su cargo, Kreiz se reunió con Margot Robbie, quien había estado pendiente de los derechos de Barbie y cuya productora tenía una relación con Warner Brothers. También contrató a un veterano productor de cine, Robbie Brenner, que había hecho películas como El club de los desahuciados, para dirigir las películas de Mattel. Desde entonces, Brenner ha reunido una lista maestra de 45 propiedades de Mattel que podrían adaptarse al cine, incluidas Hot Wheels, He-Man, Polly Pocket y Uno; varios están actualmente en desarrollo, con talentos que incluyen a Tom Hanks, Daniel Kaluuya y Lena Dunham.

Como Kreiz se apresura a señalar, el uso de la propiedad intelectual para impulsar un negocio no es una estrategia original. Mira a Disney, una empresa de derechos de autor que vende montones de juguetes. (Mattel, a pesar de que ya no se considera como una “empresa manufacturera”, tiene el contrato para producir los juguetes de las Princesas de Disney). El proyecto más parecido a Barbie es La gran aventura Lego, que ha recaudado 468 millones de dólares. (También presenta juguetes que tienen en cuenta las formas en que se juegan). Basta con ver lo que ha hecho Hasbro con la franquicia Transformers (mientras evitas mirar Batalla Naval). La misma Mattel, antes de la llegada de Kreiz, ya era un ejemplo. Desde 2009 había estado desarrollando una película de Barbie, con Universal y luego Sony, cuando la empresa permitió que Barbie apareciera en Toy Story 3 de Pixar. Pero el proyecto siempre fracasó, incluso con talentos como Anne Hathaway y Amy Schumer adjuntos. En el guión de Schumer, Barbie era una inventora expulsada de Barbielandia por no ser lo suficientemente perfecta. Schumer ha dicho que sabía que el proyecto de Sony no funcionaría después de que recibió una nota que sugería que el invento que exiliaría a Barbie deberían ser unos tacones altos hechos de gelatina.