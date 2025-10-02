Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó ayer a la expresidenta y ex vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, en su domicilio del barrio porteño de Constitución, en la concreción de un demorado encuentro que tiene como telón de fondo la interna entre los sectores del peronismo que responden a cada uno de ellos.

Así lo confirmaron tanto fuentes cercanas al Gobernador como a la exmandataria, que además precisaron que el encuentro se produjo a solas, y que, más allá del gesto de unidad que significa la reunión, no se tomaron una foto que la inmortalizara.

Kicillof fue a ver a Cristina al departamento de San José 1111, donde permanece recluida, en cumplimiento de la pena de prisión domiciliaria tras su condena en la causa conocida como “Vialidad”.

Ambos dirigentes charlaron durante aproximadamente una hora y media, y departieron sobre la situación nacional e internacional, según fuentes consultadas por La Tecla. También hablaron sobre la necesidad de “seguir sumando fuerzas para las elecciones” que tendrán lugar el domingo 26.

Se trata de un encuentro que era muy esperado por referentes de los distintos sectores del peronismo. En el oficialismo bonaerense, por ejemplo, aspiraban a que la cumbre ayudara a destrabar el proyecto de autorización de endeudamiento que Kicillof envió a la Legislatura y que mañana trataría el Senado (no era seguro que el kicillofismo contara con el número necesario para debatirlo).

El Gobernador había transmitido a allegados a la exmandataria su deseo de una reunión hace un par de semanas. Finalmente, se concretó. Para eso, CFK tuvo que comunicar al tribunal encargado de la ejecución de la pena su intención de recibir a Kicillof. El juzgado dio el visto bueno y el encuentro pudo tener lugar.

Revista La Tecla. Latecla.info

Foto NA.-

