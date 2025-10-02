2 de octubre de 2025

RPerezNetOnLine

EL PRIMER SITIO WEB DE NOTICIAS DE ROQUE PÉREZ

FARMACIA DE TURNO DEL MARTES 2 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA

Redacción 1 hora atrás

FARMACIA DE TURNO DEL MARTES 2 EN ROQUE PÉREZ: FARMACIA LARA, UBICADA EN AVENIDA TARIGO 1136.-

 

Más historias

Axel Kicillof visitó a Cristina Kirchner

19 minutos atrás Redacción

Dos aviones chocaron en el aeropuerto La Guardia de Nueva York: una persona herida

2 horas atrás Redacción

NUEVA CARNICERÍA EN ROQUE PÉREZ

3 horas atrás Redacción