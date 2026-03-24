ATE se suma este martes a las movilizaciones a Plaza de Mayo por los 50 años del Golpe

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) se movilizará este martes a Plaza de Mayo para sumarse a la marcha del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, a 50 años del Golpe de Estado.
“A 50 años del Golpe, vivimos el momento de mayor debilitamiento de la democracia. Toda la institucionalidad está dañada y la violación a la Constitución Nacional es sistemática”, sostuvo Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, sindicato que concentrará a partir de las 12 en la esquina de Avenida de Mayo y Bernardo de Irigoyen.
En este marco, Aguiar agregó que “este Gobierno vino a dar continuidad y completar el proyecto que puso en marcha la dictadura genocida. Para ponerle fin al negacionismo, mañana tenemos que ser millones en las calles de todo el país”.
“Ayer a sangre y fuego, y hoy con represión es que pretenden imponer un programa de desregulación y apertura de toda la economía, privatizaciones, endeudamiento extremo garantizando fuga de capitales, destrucción de toda la industria y empobrecimiento generalizado de toda la población”, apuntó a través de un comunicado.
El dirigente estatal encabezará además la columna del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran sindicatos críticos de la cúpula de la CGT y de las CTA, entre ellos ATE, UOM, Aceiteros y Aeronáuticos.
Noticias Argentinas.-
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