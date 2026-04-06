ATE reclama créditos con mismas tasas, montos y plazos que los otorgados a dirigentes oficialistas

La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) impulsa que más de 1.000 delegados de la administración pública y sus afiliados soliciten créditos en el Banco Nación, durante toda esta semana y en todo el país, «con las mismas condiciones que los allegados de La Libertad Avanza» (LLA)».

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, esta medida es impulsada por el gremio luego de las irregularidades que “podrían escalar en una gran causa de corrupción” por la entrega de prestamos “preferenciales” a funcionarios, legisladores y militantes oficialistas.

“No vinieron a destruir el Estado, vinieron a servirse de él. Ahora los trabajadores somos los que queremos créditos de los mismos montos, con las mismas tasas de interés y los mismos plazos de financiación que tuvieron los funcionarios, diputados y allegados de LLA”, indicó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE.

En la misma línea, sostuvo que esta medida se definirá en la reunión de Consejo Directivo Nacional que mantendrán el próximo jueves 9 en el Hotel 27 de Junio, perteneciente al sindicato, en el barrio porteño de San Telmo, alrededor de las 12hs., donde estarán presentes las conducciones de las 24 provincias del país.

Asimismo, Aguiar apuntó contra la gestión del presidente Javier Milei y recordó la frase que impulsó, desde su campaña, sobre la desaparición del Estado “para terminar con los privilegios de la casta”: «Son los propios funcionarios y diputados de LLA los que están desesperados por hacer guita con los aportes de todos los contribuyentes”, añadió el gremialista.

“La hipocresía del Gobierno es monumental. ¿Cómo explican la política de austeridad con la toma de estos créditos multimillonarios? Deben existir explicaciones oficiales y debe iniciarse una inmediata investigación en la administración además de realizar las denuncias penales que correspondan. Además, en estos casos puntuales es increíble que para otorgar sumas tan elevadas no se les haya exigido el requisito de estabilidad como ocurriría con cualquier otro ciudadano. Los funcionarios, por despido o por renuncia, se pueden ir en cualquier momento. Un ejemplo lamentable viene de mi propia provincia, como es el caso del Jefe de Gabinete de Capital Humano, Leandro Massaccesi, quien adquirió un crédito hace días y lo acaban de despedir. Se la están llevando toda. Estas prácticas son obscenas y configuran una grave irregularidad. Además se dan en un contexto en el que el acceso a la vivienda para la mayoría de los argentinos se convierte en un drama y es imposible. Es evidente que estamos frente a numerosos enriquecimientos ilícitos”, aseveró.

Para finalizar, remarcó que estos créditos “se encuentran anclados en el ajuste brutal sobre toda la sociedad” y que se otorgaron “sobre el sufrimiento de los comerciantes que tuvieron que bajar sus persianas”, sobre los jubilados “que vieron reducidos sus haberes” y con los trabajadores del sector público y privado porque sus salarios «fueron destrozados”, concluyó Aguiar.

Entre la extensa lista de beneficiarios de los créditos aparecen funcionarios del Banco Central, directores de YPF, la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde, investigada por su vínculo con el supuesto narcotraficante Fred Machado, y el influencer Juan Pablo Carreira, quien se desempeña como director de Comunicación Digital del Gobierno Nacional.

Noticias Argentinas.-

Foto NA. ATE.-

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