ANSES: fechas de pagos confirmados de abril para jubilados y pensionados

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La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) oficializó el calendario de pagos de abril de 2026 para jubilados y pensionados, con aumento y bono.

Los aumentos y el bono, según pudo confirmar la Agencia Noticias Argentinas, estarán directamente relacionados a los cobros de haberes de cada uno de los segmentos.__IP__

Aumento y nuevos montos de ANSES

Con el ajuste del 2,9%, la jubilación mínima pasa a $380.319,31. En tanto, quienes perciben el haber mínimo recibirán además el bono de $70.000, lo que eleva el ingreso total a $450.319,31.

Jubilaciones y pensiones que no superan el haber mínimo

DNI terminado en 0: 10 de abril de 2026

DNI terminado en 1: 13 de abril de 2026

DNI terminado en 2: 14 de abril de 2026

DNI terminado en 3: 15 de abril de 2026

DNI terminado en 4: 16 de abril de 2026

DNI terminado en 5: 17 de abril de 2026

DNI terminado en 6: 20 de abril de 2026

DNI terminado en 7: 21 de abril de 2026

DNI terminado en 8: 22 de abril de 2026

DNI terminado en 9: 23 de abril de 2026

Jubilaciones y pensiones que superan el haber mínimo

DNI terminados en 0 y 1: 24 de abril de 2026

DNI terminados en 2 y 3: 27 de abril de 2026

DNI terminados en 4 y 5: 28 de abril de 2026

DNI terminados en 6 y 7: 29 de abril de 2026

DNI terminados en 8 y 9: 30 de abril de 2026

Noticias Argentinas.-

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