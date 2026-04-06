Roque Pérez Campeón de la Copa Ciudades en Pádel

Enviar un enlace a un amigo por correo electrónico (Se abre en una ventana nueva)

El equipo de Roque Pérez de categoría libre de Pádel, se coronó Campeón ayer domingo, luego de vencer a sus pares de San Miguel del Monte en partidos desarrollados en canchas de Pádel Up, en la ciudad de Lobos.

En la Copa Ciudades participaron equipos de las localidades de Navarro, San Miguel del Monte, Lobos y Roque Pérez. Estuvo presente el director de Deportes y Recreación del Municipio de Roque Pérez, Horacio Tossi, así como varios amigos y familiares de los jugadores que los fueron a alentar.

Fotos gentileza Fa Forastieri y César Couture.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...