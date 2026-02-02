ATE realiza asambleas informativas en Ezeiza a las 11

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Los trabajadores de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) en la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) realizarán una asamblea este lunes 2 de febrero a las 11 en la terminal C del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, según informaron a la Agencia Noticias Argentinas, fuentes del gremio.

Durante la asamblea se detallará la situación aerocomercial y el alcance de la medida de fuerza que se realizará en los próximos días.

ATE había programado para este lunes medidas de fuerza que podrían haber complicado la operación en los vuelos en los aeropuertos de todo el país, pero ahora ha sido reprogramada para una fecha posterior que podría ser el 9 de febrero.

La decisión de los trabajadores no responde a una resolución del conflicto de fondo, sino a la estricta necesidad de adecuarse a la Ley de Esencialidad, que exige que toda medida debe ser anunciada con una anticipación de, al menos cinco días.

Dicha normativa establece protocolos específicos para los servicios públicos y uno de ellos es el Preaviso obligatorio, por el cual debe comunicarse la medida con una antelación mínima de cinco días naturales.

En cuanto a los Servicios públicos y en casos de afectación directa a servicios esenciales, este plazo puede extenderse hasta los diez días.

Bajo este rigorismo legal, los representantes sindicales han proyectado el lunes 9 de febrero como la fecha probable para la concreción del cese total de actividades por 24 horas.

No obstante, el gremio se ha declarado en Estado de Asamblea Permanente y Afectación Inmediata, por lo que pese a la postergación del paro general, la operatividad en las terminales aéreas puede no ser del todo normal, debido a la realización de asambleas permanentes en diversas terminales del país, lo que podría generar interrupciones parciales y demoras en la programación de los vuelos.

Esta modalidad afecta áreas críticas como el Control terrestre y los servicios administrativos, el accionar del Cuerpo de bomberos y de sanidad aeroportuaria, así como la Inspección operativa de pista.

El foco de la disputa radica en el incumplimiento de acuerdos previamente establecidos entre el sector trabajador y los organismos estatales. Según denuncian los referentes gremiales, se ha producido una marcha atrás en la liquidación de haberes que ya incluía un incremento pactado.

Los puntos centrales de la controversia son:

Incumplimiento de haberes: Falta de depósito de sueldos en la fecha estipulada (31 de enero).

Anulación de aumentos: La quita de un incremento en el adicional por «racionamiento» que ya figuraba en el sistema de liquidación SARHA.

Conflictividad intergremial: La decisión oficial de suspender los aumentos habría surgido tras las quejas de otros sectores que no fueron incluidos inicialmente en el beneficio.

La situación permanece en desarrollo y la operatividad de los próximos días dependerá de las notificaciones formales que el gremio presente ante la autoridad laboral competente. Se recomienda a los pasajeros verificar el estado de sus vuelos directamente con las aerolíneas o a través de los canales oficiales de Aeropuertos Argentina.

