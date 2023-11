Así era el modus operandi de la maestra acusada de abuso sexual a sus alumnos

Una maestra de la Escuela N°58 de La Plata fue acusada de abusar sexualmente de sus alumnos. La mujer identificada como D.M de 33 años compartía chats, fotos subidas de tono y hasta amenazaba a sus alumnos de sexto grado. Las víctimas son al menos tres niños de 12 años de edad. La madre de uno de los menores encontró los chats subidos de tono en el celular de su hijo y advirtió a otras mamás. Luego, acudió a la Justicia y el representante legal de la familia del denunciante aportó a la Fiscalía pruebas “probatorias y contundentes” que ubican a la docente en un caso de abuso sexual simple y otro de amenazas calificadas. Pero eso no es todo, estas acusaciones se suman a la inicial de grooming, ya que se investiga si la mujer acosó sexualmente de sus alumnos a través de las redes sociales. La reconstrucción del contexto en el cual se produjo el delito, daría como resultado una relación sentimental entre la docente y uno de los estudiantes de 12 años. El material presentado prueba que la maestra lo trató como su “novio”, lo besó y lo amenazó de muerte si intentaba separarse de ella. Sin embargo, eso no fue todo, la docente también habría establecido un vínculo cercano con varios estudiantes, a quienes les envió fotos íntimas y mensajes provocativos por Instagram y WhatsApp. La mujer después de enviarles el material hot, les solicitaba que borren los chats. Algunos de ellos decían «te quiero igual molesto», «soy la más hermosa», «donde una me lo diga mal lo desaprueba». Todos en tono de risas y confianza, que supo crear con los menores. Además las conversaciones también incluían fotos subidas de tono. Frente a la denuncia, las autoridades escolares labraron un acta a la maestra y la convocaron a una reunión para que de explicaciones sobre lo ocurrido. Ella se excusó asegurando que no era ella y que sus redes sociales habían sido duplicadas. Sin embargos, las mamás que denunciaron desmintieron esa versión. Finalmente, la docente fue separada de su cargo, y el establecimiento educativo puso a disposición de los alumnos y las familias al personal del gabinete psicopedagógico escolar, para brindar el apoyo que sea necesario durante el proceso. El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°18 y el Juzgado de Garantías N°2.