Aseguran que habrá más despidos y cambios de puestos en Newsan, fábrica de electrodomésticos

Facundo Florentín denuncia que fue despedido de la fábrica de electrodomésticos Newsan por su actividad gremial y por reclamar por el salario de sus compañeros. Denuncia, además, connivencia entre la UOM y el conglomerado de Rubén Cherñajovsky en contra de los intereses de los trabajadores. Y asegura que “el acuerdo salarial al que se arribó no fue sometido a votación en Asamblea”

Además, en diálogo con Noticias Argentinas, alertó sobre nuevos posibles despidos o cambios de puesto como represalia a los trabajadores más activos en las protestas, en lo que califica como modus operandi de la empresa de electrodomésticos más importante del país.

-¿Cómo sigue la situación en la empresa tras los últimos reclamos por una actualización salarial? ¿Fuiste el único afectado por ser el vocero de tus compañeros?

—Soy el único despedido, no el único que movieron de puesto pero si el único que se encuentra despedido, mi ingreso dejaron de permitirlo durante la Conciliación Obligatoria dictada por el Ministerio de Trabajo de la Nación y me he presentado durante todos los días desde ese momento, los primeros dos días el molinete no me dejó pasar luego de eso ya había personal de seguridad delante de los molinetes, el día 14 de junio me llegó una intimación diciendo que me tenía que presentar en otra planta, que no me habían cambiado de turno, sino iba a ser considerado abandono de trabajo.

-¿Todo ocurrió durante la Conciliación Obligatoria? Se supone que no se puede tomar ninguna determinación…

— Si, son varios los incumplimientos que se dan, a la ley de contrato de trabajo, a los derechos de libertad sindical, al artículo cuatro de la conciliación obligatoria que decía que no se podía mover de su puesto a ningún trabajador mientras dure la conciliación, y además, claro está que no se podían tomar represalias.

-¿Y qué pasó después?

–Primero me dijeron que tenía que ir a otra planta y otro turno, en la notificación que me hacen intimándome a que me presente me dicen que no tenía cambio de turno por lo que me presenté en la planta que me decían en el turno de la mañana, como no me dejaron ingresar me presenté también a la tarde y no me dejaron entrar en ninguno y me mandaron un telegrama por abandono de trabajo, toda una puesta en escena.

-¿Te esperabas algo así? ¿Tuviste el apoyo del gremio por tu puesto de vocero de los trabajadores?

– Un mes antes de la Asamblea donde se comunica la Conciliación Obligatoria, como sé cómo se maneja la empresa, estaba pidiendo que nos protejan a los que habíamos alzado la voz en el reclamo salarial, lo que pasa es que la empresa está arreglada con el gremio y por eso suceden estas cosas, hay represalias cada vez que hay una medida como esta que es llevada a cabo por los trabajadores, el gremio esta vez accedió porque fue mucha la fuerza de los trabajadores y no les quedó otra que decretar el paro, pero una vez que se forzó esa medida después se manejan así”.

-¿Sabés de otros casos de represalia por parte de la empresa por este último conflicto?

–Hay otro caso de una compañera que estaba desempeñando funciones de supervisor pero con el título de líder, bajo convenio UOM por lo que se paga un plus, ya estaba hace tres años en ese puesto y por haber participado en las marchas la mandaron como operario de producción a la línea y la cambiaron de turno, avisándole de un día para el otro.

-¿Pero no hubo más despidos por el momento?

– De los 200 telegramas (de despido que se enviaron durante el último conflicto) tengo entendido que soy el único que no ha podido volver a ingresar, después hay una chica que no quiso volver a ingresar porque no le gusta el ambiente y cómo se dieron las cosas.

-¿Qué pasó con esos 200 telegramas de despido, fueron una especie de amenaza?

– Nunca iban a quedar los 200 trabajadores afuera, eso fue algo que se tiró en la mesa de negociación para después venir con un pésimo acuerdo, del acuerdo anterior a este se ganó un 9%, pero se sacaron las categorías, efectivizaciones y el porcentaje del premio a la producción que iban a empezar a cobrar los empleados más nuevos, el acuerdo no fue bueno, por eso ni siquiera lo someten a votación en la Asamblea, pero la carta fuerte era dejamos a los 200 afuera, por ahora el único que está a afuera soy yo pero de a poquito los van a ir sacando.

-¿Según tu experiencia, pensás que va a haber más represalias?

– Si, despacito van a ir apareciendo otros casos porque es la forma en la que se manejan.

-¿Es la primera vez que sucede un conflicto similar en Newsan, hay antecedentes de algo así?

– Esto yo ya lo viví en 2020, ese año yo era líder de un sector, hablé en una Asamblea y me terminan mandando a la línea, a otra planta, me sacan de mi lugar de trabajo y al tiempo echaron efectivos y a los que participado en esa asamblea no los volvieron a ingresar, es un modus operandi que ya tienen armado, por eso de a poquito los van a ir apareciendo otros casos”.

-¿Comentabas que el acuerdo al que se arribó no fue sometido a votación por parte de la Asamblea, al menos saben de que se trata?

– No tenemos acceso al acuerdo tampoco, a la escala con lo que va a cobrar cada uno no la tenemos, se reclamó esa información y dijeron que la iban a traer pero los trabajadores que aún están adentro las siguen esperando.