Arsénico en el agua: lo que casi nadie te informa

En estos días hay gente que se asusta porque publicaron que los niveles de arsénico en el agua de varios distritos de la Provincia de Buenos Aires, superan los límites establecidos por la OMS y que esto causa enfermedades.

¿Pero no habrá algo más?

El arsénico en los acuíferos bonaerenses es de origen natural (proveniente de procesos geológicos antiguos) y, por eso, está presente desde hace miles/millones de años en el subsuelo.

¿Sabía esto?: “El gobierno nacional firmó el Decreto 493/2025, que habilita la privatización de AySA (empresa de agua) y permite cortes por falta de pago.

Se acusa que esto abre la puerta para convenios con empresas extranjeras para gestionar acuíferos o napas. Hay rumores y denuncias en medios opositores que mencionan a la empresa israelí MECOROT para “controlar de forma más directa” parte del sistema de agua”.

Más datos para pensar y no alarmarse tanto solo por el nivel de arsénico en el agua: Si bien la exposición prolongada al arsénico en el agua puede generar efectos adversos para la salud, no es el único factor que puede producir enfermedades en la población. Para interpretar adecuadamente los problemas de salud de una comunidad, es necesario considerar otros elementos que también pueden influir o incluso ser la causa principal. Entre los factores más relevantes se encuentran:

• Condiciones socioeconómicas: la pobreza, el acceso limitado a servicios de salud y la mala nutrición pueden aumentar la vulnerabilidad a múltiples enfermedades.

• Otros contaminantes del agua: presencia de metales pesados (como plomo), fluoruros, nitratos o pesticidas que también generan efectos tóxicos.

• Hábitos y estilo de vida: tabaquismo, consumo de alcohol, dieta poco saludable o exposición laboral a sustancias químicas.

• Factores ambientales: contaminación del aire, exposición a agroquímicos, residuos industriales o malos sistemas de saneamiento.

• Factores genéticos y biológicos: algunas personas son más susceptibles a ciertos tóxicos o enfermedades por predisposición genética.

• Calidad de la vigilancia epidemiológica: subdiagnóstico o falta de controles médicos pueden hacer que ciertos problemas parezcan más frecuentes o más graves.

• Latencia de las enfermedades: patologías como algunos cánceres tienen períodos largos de desarrollo, por lo que pueden deberse a exposiciones pasadas o múltiples causas combinadas.

En resumen, el arsénico es un factor importante, pero no actúa solo. Los problemas de salud observados en una población suelen ser el resultado de la interacción entre varios factores ambientales, sociales, biológicos y conductuales, por lo que es necesario un análisis integral para determinar su origen real.

Por eso, cuando lea algo, tómese un tiempo para pensar en que quizás existan otros datos que no le estén informando.

”Para investigar la verdad es preciso, en la medida de lo posible, dudar de todas las cosas una vez en la vida”. (RENÉ DESCARTES).-

