ANSES: el monto confirmado para la AUH en abril 2026

El organismo aplica un aumento del 2,9% por movilidad. Conocé los montos finales para familias con hijos y el calendario completo de pagos por terminación de DNI.

La ANSES confirmó que la AUH tendrá un nuevo incremento en abril, en el marco del esquema de actualización automática por inflación. La suba será del 2,9%, calculada en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC) que difunde el INDEC, y se verá reflejada en el monto mensual que cobran los titulares.

Asignación Universal por Hijo, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones. El monto total de la Asignación Universal por Hijo (AUH) experimentará una suba que lo llevará de los $132.814 vigentes en marzo a un valor de $136.666 en abril. Es importante recordar que el organismo previsional no liquida la totalidad del monto mes a mes, sino que realiza una retención del 20% supeditada a la presentación de la Libreta AUH al finalizar el año. Bajo este esquema, los titulares percibirán en mano de forma directa un monto aproximado de $109.332 por cada hijo. Los restantes $27.333 quedarán acumulados en la cuenta del beneficiario y serán abonados una vez que se acrediten los controles de salud, vacunación y escolaridad correspondientes al periodo 2024. Tarjeta Alimentar y otros beneficios complementarios en abril Muchas familias beneficiarias de la AUH acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico clave para la compra de alimentos de la canasta básica. Así, una familia con un solo hijo recibirá $52.250, aquellas con dos hijos percibirán $81.936 y quienes tengan tres hijos o más cobrarán $108.062 adicionales. Al sumar ambos beneficios, una familia con un hijo menor de edad podrá alcanzar un ingreso total superior a los $161.000 mensuales. Asimismo, el aumento del 2,9% también se verá reflejado en la AUH por hijo con discapacidad, que pasará a tener un valor bruto de $445.003, y en la Asignación por Embarazo (AUE), que se equiparará al monto de la AUH tradicional. Gentileza de MinutoUno.- El aumento alcanza exclusivamente a la, que forma parte del sistema de movilidad mensual vigente. En paralelo, otros beneficios asociados no tendrán modificaciones.

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