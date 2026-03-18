ANSES: el monto confirmado para la AUH en abril 2026

El organismo aplica un aumento del 2,9% por movilidad. Conocé los montos finales para familias con hijos y el calendario completo de pagos por terminación de DNI.
Tarjeta Alimentar y otros beneficios complementarios en abril
Muchas familias beneficiarias de la AUH acceden de forma automática a la Tarjeta Alimentar, un refuerzo económico clave para la compra de alimentos de la canasta básica. Así, una familia con un solo hijo recibirá $52.250, aquellas con dos hijos percibirán $81.936 y quienes tengan tres hijos o más cobrarán $108.062 adicionales.
Gentileza de MinutoUno.-
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