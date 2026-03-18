El cruel mensaje de los asesinos del remisero en San Justo para su mujer: «Llegué bien»

En un intento de demorar que se descubra el crimen, los motochorros que dejaron morir a Eduardo Gómez en la calle le contestaron a su mujer en su nombre.
Por el crimen está detenido un joven de 20 años identificado como Dylan Ramón Portillo, que tiene antecedentes por encubrimiento y fue arrestado por la Policía Bonaerense a pocas cuadras del crimen bajo la sospecha de que fue quien le disparó a Gómez.
Según informó el sitio A24, el cómplice de Dylan sería su primo, Brian Portillo, que se escapó cuando lo fueron a buscar a la esquina de Balbastro y La Porteña.
Eduardo José Gómez, de 53 años, había decidido ir a trabajar a pie en la mañana del domingo al desencontrarse con el colega que usualmente lo pasaba a buscar, justamente para evitar la inseguridad.-
Gentileza de MinutoUno.-
Más historias
Cárcel sin señal: cada vez más proyectos para que los presos no tengan celulares
ANSES: el monto confirmado para la AUH en abril 2026
FARMACIA DE TURNO EN ROQUE PÉREZ DEL MIÉRCOLES 18: FARMACIA ZAMPELUNGHE