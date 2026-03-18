El cruel mensaje de los asesinos del remisero en San Justo para su mujer: «Llegué bien»

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En un intento de demorar que se descubra el crimen, los motochorros que dejaron morir a Eduardo Gómez en la calle le contestaron a su mujer en su nombre.

Un morral y un celular fue todo lo que se pudieron llevar los motochorros que balearon a Eduardo José Gómez, un remisero de San Justo, partido de La Matanza, que murió tendido en la calle mientras los delincuentes intentaban huir sin levantar sospechas.

La víctima logró levantarse y caminar unos metros, lo suficiente para pedir auxilio, pero luego se desplomó. Murió a los pocos minutos. Un video del ataque se volvió viral esta semana, pero lo que no se nota en esa grabación es que la pareja de Gómez le escribió a su celular para saber si había llegado bien al trabajo y uno de los motochorros le contestó el mensaje. Sí, llegué bien «, respondió uno de los ladrones con todo el cinismo que pudo producir. «, respondió uno de los ladrones con todo el cinismo que pudo producir. Por el crimen está detenido un joven de 20 años identificado como Dylan Ramón Portillo, que tiene antecedentes por encubrimiento y fue arrestado por la Policía Bonaerense a pocas cuadras del crimen bajo la sospecha de que fue quien le disparó a Gómez. Según informó el sitio A24, el cómplice de Dylan sería su primo, Brian Portillo, que se escapó cuando lo fueron a buscar a la esquina de Balbastro y La Porteña. Eduardo José Gómez, de 53 años, había decidido ir a trabajar a pie en la mañana del domingo al desencontrarse con el colega que usualmente lo pasaba a buscar, justamente para evitar la inseguridad.- Gentileza de MinutoUno.- Eran poco más de las 6.30 del domingo cuando Gómez fue interceptado por los motochorros mientras caminaba cerca de la esquina de Guatemala y Moldes, cerca de la remisería donde trabajaba, sobre la calle León Gallo. El hombre intentó defenderse con un palo pero los ladrones estaban armados, le dispararon en la pierna izquierda y le robaron.

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