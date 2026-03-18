Cárcel sin señal: cada vez más proyectos para que los presos no tengan celulares

Ahora se sumó el espacio Hechos, que impulsa una ley para que los reclusos pierdan el beneficio de contar con teléfonos móviles y se coloquen inhibidores. Ya había iniciativas similares del Frente Renovador y de La Libertad Avanza.

La semana pasada, revista La Tecla publicó las iniciativas que presentaron la senadora provincial Malena Galmarini y diputado libertario Oscar Liberman para que los reclusos en cárceles bonaerenses dejen e tener libre acceso a teléfonos celulares. Hoy, en el mismo sentido avanzaron los bloques de diputados y senadores de Hechos, por lo que se presume que el tema podría tener un pronto tratamiento en la Legislatura bonaerense.

Los legisladores de Hechos dieron entrada al proyecto de ley que busca prohibir el ingreso, la tenencia y el uso de teléfonos celulares y dispositivos con conectividad en todas las unidades del Servicio Penitenciario Bonaerense.

De acuerdo a lo expresado por el espacio político, “la iniciativa busca restablecer el orden jurídico y reforzar la seguridad pública, luego de que una medida excepcional adoptada durante la pandemia de COVID-19 —que habilitó el uso de celulares ante la suspensión de visitas— se haya extendido en el tiempo sin respaldo legal ni evaluación de su impacto”.

En los fundamentos de la ley, los legisladores sostienen que el uso de celulares dentro de las cárceles dejó de ser una excepción y se convirtió en una práctica habitual que hoy facilita la comisión de delitos desde el interior de los establecimientos penitenciarios. En ese sentido, el proyecto establece que las personas privadas de su libertad mantendrán garantizado el derecho a la comunicación, pero únicamente a través de medios oficiales, controlados y registrados por la autoridad penitenciaria, como líneas institucionales o sistemas supervisados.



S. Passaglia, M. Leguizamón, M. Passaglia y E. Subiza.

La iniciativa también propone derogar toda normativa o disposición administrativa que haya autorizado el uso de celulares en cárceles; implementar sistemas tecnológicos de inhibición, bloqueo o detección de señales móviles en las unidades penitenciarias y considerar falta grave la violación de esta prohibición, sin perjuicio de eventuales responsabilidades penales.

Por su parte, el proyecto elaborado por la senadora del Frente Renovador Malena Galmarini también impulsa la prohibición de los celulares y la instalación obligatoria de inhibidores de señal para evitar estafas y extorsiones desde prisión.

“El sistema penitenciario no puede seguir siendo una oficina desde donde se cometen delitos. Las cárceles no pueden funcionar como call centers del delito”, sostuvo la senadora integrante del bloque Fuerza Patria. También impulsa que las comunicaciones de los reclusos sean a través de sistemas de comunicación supervisados para garantizar el contacto con familiares y abogados.

En tanto, la iniciativa del diputado Oscar Liberman (La Libertad Avanza) fue bautizada como “Ley Rodrigo”, en homenaje al soldado Rodrigo Gómez, quien semanas atrás se quitó la vida en la Quinta de Olivos tras haber sido víctima de una extorsión telefónica. También apunta a prohibir el uso de celulares en las cárceles bonaerenses y colocar inhibidores de señal. Además, propone dejar sin efecto el “Protocolo para el uso de teléfonos celulares”, que se implementó durante la pandemia del coronavirus en 2020.

En principio, pareciera haber consenso entre todas las fuerzas políticas para avanzar en la prohibición con celeridad. Sin embargo, sectores del oficialismo serían reticentes a tomar la drástica medida.

Gentileza de Revista La Tecla.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...