Aníbal Fernández: “Hay que sacar a estos tipos que no tienen la más p… idea”

El ex ministro de Seguridad de la Nación se refirió a las próximas elecciones y al rol que tiene La Libertad Avanza como gobierno y como candidatos en las Legislativas: “Hay que defender lo que costó construir, no podemos quedarnos quietos”, sostuvo.

El ex ministro de Seguridad de la Nación, Aníbal Fernández, analizó el escenario para las Elecciones 2025 y el rol de La Libertad Avanza (LLA) no solo como gobierno, sino como candidatos: “Hay que sacar a estos tipos que no tienen la más puta idea”, señaló.

En declaraciones a Splendid AM 990, indicó que, desde el peronismo, “hay que defender lo que costó construir” y en la misma línea aseguró que no pueden quedarse quietos.

“Hay que dar discusión, plantarse en las próximas elecciones y defender lo que costó construir, no podemos quedarnos quietos. Hay que trabajar y estar convencidos de lo que se quiere. Y yo voy a acompañar a los que puedan competir”, aseguró.

Asimismo, planteó que “esto comenzó cuando el presidente fue elegido por la voluntad popular” e hizo campaña “diciendo barrabasadas”: “Estaban dispuestos a un cambio y el cambio es esto, rompiendo todo lo que le costó construir al Estado”.

Según Fernández, lo que viene haciendo la gestión del presidente Javier Milei es echar a cualquier persona de su puesto de trabajo “porque sí”, denominar a ese mecanismo como la “optimización del Estado” y “jactarse de ser el topo” que va a destruirlo desde adentro.

“No saben gestionar, no conocen el Estado. Con el pretexto de los votos están habilitados a hacer cualquier cosa”, concluyó.

Respecto al temporal en Bahía Blanca, expresó que lo que está sucediendo “es terrible” y destacó el trabajo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) porque “si no hubiese sido por el alerta que le dio al intendente (Federico Susbielles)”, no hubiera suspendido las clases y hoy tendríamos “una catástrofe con los pibes y eso no nos puede pasar”.

Noticias Argentinas.-

