La diputada provincial Amalia Granata aseguró que el Presidente Javier Milei se alejó de ella porque no es “una foca aplaudidora”, hoy en entrevista con Viviana Canosa en Radio Rivadavia.

La periodista dialogó con Canosa sobre su visión en la política actual y su vínculo con Milei. En este sentido, Granata señaló: “El presidente se alejó de mí porque fui crítica con algunas cuestiones”.

A su vez, remarcó que otros políticos también buscan aduladores: “No es el único que necesita focas aplaudidoras cuando toman el poder y como yo no lo fui, él se cerró y se alejó”.

En la misma línea, la ex vedette se refierió a la ex presidenta Cristina Fernández y dijo que a “ella también le pasaba que necesita focas -para que la aplaudan-, como en los actos y cadenas nacionales”.

Asimismo, la diputada afirmó que las diferencias con Milei provienen desde el momento en que realizó “críticas constructivas”: “Lo hice desde el cariño, pero es más cómodo para los que llegan al poder, reunirse con quienes los aplauden”.

Al ser consultada por la opinión popular, la periodista explicó: “Yo no tengo plata para pagar encuestas”. Granata considera las mediciones “de la calle y la gente” con quienes dialoga, al tiempo que apuntó contra el Gobierno: “Ellos mandan a hacer -encuestas-, salen millones y las hacen semanales ¿De dónde sale esa plata?”.

En cuanto a las similitudes del mandato actual respecto al kirchnerismo y el macrismo, la ex modelo reflexionó: “se parecen en señalar periodistas. Es el mismo odio visceral que Cristina -Kirchner- cuando la mencionaban -en los medios-”.

En cuanto al temperamento de Milei, la diputada señaló: “Él tiene que tomar consciencia de que no es más un panelista. Ahora está sentado en el sillón presidencial”.

Granata reveló que en el balotaje votó en blanco, aunque en primera vuelta había elegido sufragar a favor de La Libertad Avanza porque el mandatario“tiró por la borda su campaña, que era salir de los mismos de siempre. Ahora tiene personajes kirchneristas como Scioli y Francos en el Gobierno”.

“Se terminan manejando con las mañas de la vieja política. Hay que ser muy tonto para no darse cuenta que llamaron y negociaron para que les salga un veto o la ley”, apuntó la periodista y remarcó: “No me interesa tener un cargo en el gobierno, si me llaman para ayudar voy”.

“La guerra narco no terminó en Rosario. Ponen la guita en pauta y cuando pasan cosas así no salen en los medios”, afirmó la santafesina.

Sobre el noviazago de Milei y “Yuyito”

Respecto a la relación entre el Presidente Javier Milei y la conductora Amalia “Yuyito” González, la ex panelista explicó: “La miro como si fuese mi mamá y digo ¿qué haría yo si mi mamá hace eso? Me da como vergüenza ajena”.

“Ahora que tengo una hija me da vergüencita cuando sale a decir las cosas que dice, con la frivolidad que lo dice. Cuando viene gente a pedirme ayuda la miro -a González- y digo ‘flaca estás totalmente alejada de la -realidad-’”, agregó.

“Yuyito es muy obsecuente de ‘la intocable’, que es la hermana de Milei. Como es un dúo al que le gusta la adulación, los aplausos y las flores, la dejaron. Quizás Fátima no accedía a la obsecuencia”.

“Quisiera tener un país normal”

Granata tiene una hija de 17 años, Uma, y un niño de 8, Roque. En este contexto, la periodista consideró que está “en una etapa de replanteo»: “con una hija adolescente que le gusta salir, la paso mal a la madrugada y no debería ser así”.

“Me gustaría que salga a la noche con sus amigos, porque es adolescente, y que no la vayan a drogar, ni vender drogas. Quisiera tener un país normal”, concluyó.

