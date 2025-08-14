Allanamientos y secuestro de autopartes tras el robo de una camioneta en Roque Pérez

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

Personal policial de la Comisaría de Roque Pérez, siguiendo las directrices de la ayudantía fiscal local, inició actuaciones en el marco de una causa por Robo Automotor, luego de que el 17 de mayo se sustrajera en Roque Pérez, una camioneta Toyota Hilux (patente AE180PK), propiedad de un vecino de la ciudad. El vehículo se encontraba estacionado frente a la vivienda del denunciante al momento del hecho.

En el curso de la investigación, se realizaron relevamientos de cámaras de seguridad, análisis de posicionamiento satelital de telefonía celular, cruces de llamadas y coordinación de información con dependencias policiales de la zona. Estas tareas permitieron establecer la participación de tres personas: dos hombres y una mujer.

Con las pruebas reunidas, la jueza de Garantías N° 7 del Departamento Judicial La Plata, Dra. Patricia Altamiranda, otorgó tres órdenes de allanamiento, registro y secuestro en domicilios de los sospechosos, ubicados en la localidad de Monte Grande, partido de Esteban Echeverría.

Los procedimientos, ejecutados por personal de la Comisaría de Roque Pérez junto a la EPSC de Lobos, Gral. Alvear, Tapalqué, el GAD Lomas de Zamora y Presidente Perón, arrojaron resultados positivos, logrando el secuestro de autopartes y elementos de interés para la causa.

Uno de los hombres involucrados permanece detenido en la Unidad Penitenciaria de Florencio Varela por un delito cometido bajo la misma modalidad en la ciudad de Pergamino, donde fue arrestado el 21 de mayo tras robar un vehículo similar. La mujer, detenida en aquel hecho y que cumplía arresto domiciliario con tobillera electrónica por un avanzado estado de embarazo, fue trasladada a la dependencia policial local y la iban a indagar en sede judicial hoy jueves.

Un excelente trabajo del personal que participó en las investigaciones y en los allanamientos.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...