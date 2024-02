Alivio para intendentes: PBA puso las condiciones para distribuir recursos millonarios

El Gobierno de Axel Kicillof finalmente detalló las formas en las que los 135 intendentes podrán recibir los recursos establecidos por el Fondo de Fortalecimiento Fiscal Municipal. De esta manera, establecieron las condiciones en las que se desembolsarán los $116.000.000.000 dispuestos. A través de la Resolución N° 54, el Ministerio de Economía, estableció que los recursos que se otorguen a los municipios en el marco del programa «serán no reintegrables, de libre disponibilidad y deberán ser solicitados previamente por los titulares de los Departamentos Ejecutivos Municipales». Asimismo, resolvió que la asignación de fondos se realizará utilizando Coeficiente Único de Distribución (CUD), vigente durante el ejercicio fiscal 2023. En ese marco, los montos se desembolsarán con ajuste al siguiente cronograma: Hasta el 15 de febrero de 2024, un diez por ciento (10 %);

Hasta el 30 de abril de 2024, al menos un treinta por ciento (30 %) adicional;

Hasta el 31 de julio de 2024, al menos otro treinta por ciento (30 %) adicional; y

Hasta el 30 de octubre de 2024, el treinta por ciento (30 %) restante. Además, se explicó que tal esquema será para los municipios que lo hayan solicitado hasta el 5 de febrero. Por ese motivo, afirmaron que a los distritos «que presenten sus solicitudes con posterioridad al plazo indicado, no se les podrá asegurar el pago en las fechas mencionadas«. Otro de los aspectos que contiene la normativa es que «los municipios que presenten necesidades financieras por desequilibrios y/o erogaciones no previstas, podrán solicitar adelantos de los recursos» correspondientes al mencionado programa. También se detalló que «dichos adelantos serán evaluados y resueltos por el Ministerio de acuerdo al análisis de las necesidades municipales y a las disponibilidades presupuestarias y financieras de la Provincia». Por último, se dispuso que los desembolsos posteriores a la primera cuota se actualizarán mediante la utilización del último coeficiente publicado, previo al vencimiento, por la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA)«. A su vez, se resaltó que para el caso de municipios que hayan recibido adelantos «la actualización se realizará únicamente sobre el remanente no desembolsado de la cuota, si existiera. Conforme lo estipulado precedentemente, esta cartera ministerial determinará el monto a transferir a cada municipio, y realizará las adecuaciones presupuestarias necesarias a los efectos de posibilitar el cumplimiento de los desembolsos que deban ser actualizados».