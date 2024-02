Alerta por cianobacterias: más municipios bonaerenses se suman a la red de monitoreo. Lobos en Alerta Roja

En el marco del Programa de Gestión Integral de Cianobacterias, la Subsecretaría de Recursos Hídricos del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos bonaerense avanza con los municipios que poseen cuerpos de agua para trabajar en la detección de posibles floraciones de cianobacterias, y así fortalecer la prevención hacia la comunidad. El Sistema de Alerta Temprana por Cianobacterias mediante el cianosemáforo cuenta con la participación de 33 municipios de los cuales Lobos, San Miguel del Monte, Trenque Lauquen, Pehuajó y Bragado hoy se encuentran con Alerta Roja. En tanto, Alberti, Chascomús, General Madariaga, Lezama y Alem se encuentran con Alerta Naranja. Por su parte, en el Río de La Plata todos los puntos continúan con un Alerta Verde (Sin Riesgo). El cianosemáforo tiene como principal objetivo que bañistas y deportistas no pongan en riesgo su salud en aguas recreativas. El mismo se puede consultar en gba.gob.ar/cianobacterias dónde también se encuentra material descargable para difusión sobre qué son y cómo actuar ante su contacto. Además del trabajo conjunto con los municipios en cuanto al monitoreo visual, se implementó el sistema de monitoreo satelital a cargo de profesionales de la Autoridad del Agua que acompañan una detección más eficiente de posibles floraciones. ¿Qué significan los alertas naranja y rojo?: NARANJA: Riesgo Medio -APLICA BANDERA SANITARIA POR CIANOBACTERIAS- En ríos o arroyos: se pueden observar en la superficie del agua o dispersas en toda la columna. Suele mostrar estelas o franjas, o como pedacitos de grumos o yerba. En lagunas: Se observa el agua de color verde homogéneo. Se recomienda no ingresar al agua. En caso de entrar al río o laguna lavarse inmediatamente con agua limpia. No consumir alimentos que provengan del cuerpo de agua. Prestar especial atención a niños y mascotas. ROJO: Riesgo Alto – APLICA BANDERA SANITARIA POR CIANOBACTERIAS- En ríos o arroyos: El agua parece verde intenso, azul o azul verdosa. Tiene una acumulación extensa de cianobacterias en la superficie formando una capa continua. En lagunas: se observa el agua de color verde intenso homogéneo. Se recomienda no ingresar al cuerpo de agua. No consumir alimentos que provengan del río o laguna. Alejar a los niños y mascotas hasta que la floración desaparezca.