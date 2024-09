Alerta ante llamadas de número desconocido

Se informa a los vecinos y vecinas de Roque Pérez, que no brinden ningún tipo de dato si los llaman hoy desde “supuestamente” el Ministerio de Salud.

El número no pertenece al área de Salud de Roque Pérez, ni al hospital local, ni a los CAPS locales y no se está llamando, ni pidiendo datos a nadie.

El número desde donde llaman tiene característica local (o de Lobos), y un logo del Ministerio de Salud y quizás por eso alguien pueda confundirse.-

