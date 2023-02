Alberto Fernández: «Las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas»

El jefe de Estado destacó que «la industria hotelera y gastronómica está a full», al realizar una visita a la provincia de Entre Ríos.

El presidente Alberto Fernández afirmó que «las quejas» que escucha de la gente «son porque hay que esperar dos horas para ir a comer», ya que «la industria hotelera y gastronómica está a full».

«Cuando veo que hoy la industria hotelera y gastronómica está a full, ahora resulta que las quejas que yo escucho es que para ir a comer hay que esperar dos horas», enfatizó Fernández, al recordar la difícil situación que atravesó el sector durante la pandemia de coronavirus.

Durante su visita a la ciudad de Concepción del Uruguay, en la provincia de Entre Ríos, destacó: «No hubo ninguna actividad en la pandemia que haya sufrido tanto como el turismo y la gastronomía. A penas empezó la pandemia me reuní con ellos y les dije ‘quédense tranquilos que nosotros vamos a ver cómo los ayudamos’ y sacamos un plan que era el ATP y les pagamos el sueldo».

En ese marco, el jefe de Estado precisó que entre «el 75 y el 80 por ciento» del Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) se destinó a los sectores gastronómico y hotelero.

«¿Por qué lo hicimos? Porque en verdad lo que queríamos era que nadie pierda su empleo y que ninguna de esas actividades se cierre, porque la pandemia iba a pasar y al día siguiente íbamos a poder recuperar todas esas actividades. La verdad es que tuve razón», argumentó.

No obstante, Alberto Fernández hizo mención a quienes lo criticaron por aquella medida y retrucó: «Si tuviera que enfrentar eso, hoy lo volvería a hacer, porque cuando veo lo que vi hoy en la Isla del Puerto, me di cuenta de que no estaba equivocado».

