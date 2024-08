Alberto Fernández aportó el testimonio de una niñera que dijo que Fabiola Yañez tenía moretones por un tratamiento estético

Al igual que la primer testigo propuesta por la abogada Silvina Carreira, la niñera sostuvo que la relación entre Fernández y Yañez “era normal”, con “alguna discusión y nada más”. Y que no fue testigo de agresiones físicas.

Su testimonio figura en un acta de cuatro páginas que entregó la defensa en la Fiscalía. Recién cuando preste testimonio en Tribunales tendrá validez como prueba.

El miércoles, la defensa de Alberto Fernández había aportado el testimonio de una empleada doméstica que trabajó en la quinta de Olivos durante los últimos cuatro años. Fue identificada como “Testigo A”, pero todo indica que se trata de Tereza Moreno, una de las “amas de llave” mencionadas por Daniel Rodríguez, el ex intendente de la quinta.

Esa mujer trabajó durante varios años en el departamento de Puerto Madero, pero recién comenzó a tener vínculo frecuente con Yañez en la quinta de Olivos, donde trabajaba siete días seguidos, con cama adentro, y luego descansaba una semana. “Es una persona que le recomendó Vilma Ibarra (su ex pareja), actualmente cuida a los perros de Fernández”, dijo una fuente con acceso a la intimidad de Olivos.

La empleada doméstica aseguró ante un escribano que nunca vio agresiones de parte del ex presidente hacia Fabiola Yañez y que la ex primera dama tomaba alcohol de manera habitual. En ese contexto, contó una anécdota puntual: “Yañez había quedado hasta muy tarde con sus amistades y cuando la fue a buscar la encontró tirada en el piso en medio de las plantas en la zona de la pileta”.

El testimonio se registró el 20 de agosto en una escribanía pero se aportó ocho días después.

Fichas y cuadernos

Ayer, la defensa también hizo una presentación y puso a disposición del fiscal un total de 20 fichas médicas que pertenecerían al tratamiento que hizo Fabiola Yañez en el Instituto de Neurología Cognitiva (INECO) entre 2016 y 2018. Ese material estaba en el departamento de Puerto Madero, donde reside el ex presidente, pero fue encontrado por la Policía Federal el 9 de agosto, durante el allanamiento ordenado por la Justicia.

Las fichas aportadas a la Fiscalía tienen algunas anotaciones manuscritas. Por ese motivo, la abogada de Fernández aportó una pericia de parte para “determinar si toda la caligrafía” coincide, y pidió que se ordene un cuerpo de escritura.

Además de las fichas, la defensa entregó dos cuadernos, donde Yañez hacía anotaciones personales.

¿Cómo sigue la ronda de testigos?

Para el viernes 5 de septiembre el fiscal citó a dos testigos: el médico presidencial Federico Saavedra (ex titular de la Unidad Médico Presidencial) y la esteticista Florencia Aguirre, propuesta por la querella. Una semana después deberá presentarse Sofía Pacchi, la mujer que desató una crisis el 11 de agosto de 2021 cuando le mostró a su entonces amiga los mensajes que le mandaba el Presidente.

“Por qué le haces caso a Fabiola si vos queres estar conmigo? Podes estar conmigo y sos libre de estar conmigo”, habrían sido algunos de esos mensajes, según contó la ex primera dama en el zoom del 12 de agosto pasado. “Que no vaya a mentir, esta mujer me mostró los chats”, advirtió Yañez.

Por Nicolás Pizzi, para Infobae.-

Foto de archivo de NA.-