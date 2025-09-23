Aguiar cruzó al Gobierno Nacional por la «retención cero»: «La inmoralidad es política de Estado»

Haz clic para enviar un enlace por correo electrónico a un amigo (Se abre en una ventana nueva)

El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) Rodolfo Aguiar apuntó contra el Gobierno Nacional por la decisión que comunicó a través del vocero presidencial Manuel Adorni sobre la quita de retenciones a la exportación de granos: “La inmoralidad es política de Estado”, manifestó.

En la misma línea, sostuvo que este tipo de medidas, que imparte el presidente Javier Milei, no hace más que “profundizar el ajuste para las mayorías” y “aumenta los beneficios para las corporaciones”.

“La quita total de retenciones a los ricos del campo no es una política pública, es inmoralidad. Esta medida es inaceptable mientras los trabajadores y los jubilados siguen sufriendo recortes. No hay justificación económica, ni social”, señaló el dirigente.

Por otra parte, sostuvo que la premisa que tienen los funcionarios de La Libertad Avanza (LLA), desde que asumieron, “no es destruir el Estado”, sino que quieren construir “un Estado para los ricos”: “Ya se gastaron la (plata) del blanqueo, la del FMI, la de las cosechas y se la están fugando toda. Nos van a dejar sin nada”, aseguró.

Para finalizar, indicó que este accionar, que coincide con la decisión que tomó el Ejecutivo Nacional de enviar nuevamente al Congreso la Ley de Emergencia en Discapacidad para que los legisladores incluyan, dentro del presupuesto, las partidas que financiarán dicha norma, “afecta la paz social”: “Los tenemos que frenar”, concluyó Aguiar.

Noticias Argentinas.-

Me gusta esto: Me gusta Cargando...